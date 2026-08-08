جوان آنلاین: از تاس، الکساندار ووچیچ رئیس جمهوری صربستان پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که بلگراد برای کمک به پیوستن سریع کی‌یف به اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند انجام خواهد داد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: ما می‌خواهیم اوکراین هرچه سریع‌تر تمام فصل‌ها [مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا]را باز کند و آنها را نیز در سریع‌ترین زمان ممکن ببندد. ما در این زمینه هیچ مشکلی نداشته‌ایم و در آینده نیز مشکلی نخواهیم داشت. برعکس، ما هر کاری از دستمان برآید برای کمک به اوکراین در مسیر اروپایی شدن آن انجام خواهیم داد.

زلنسکی در تاریخ ۷ اوت (۱۶ مرداد) وارد بلگراد شد و دوبراوکا ددوویچ-هاندانوویچ وزیر معدن و انرژی صربستان از وی در فرودگاه استقبال کرد. در روز ۸ اوت (۱۷ مرداد)، در حضور زلنسکی و ووچیچ، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه سلامت حیوانات و ایمنی مواد غذایی میان وزارت کشاورزی، جنگلداری و مدیریت منابع آبی صربستان و نهاد دولتی ذی‌ربط اوکراین در زمینه ایمنی مواد غذایی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به امضا رسید.

صربستان خود از سال ۲۰۱۲ دارای وضعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا است و مذاکرات الحاق این کشور از سال ۲۰۱۴ ادامه دارد. ووچیچ در ژوئیه سال جاری میلادی ابراز ناامیدی کرد که صربستان طی پنج سال گذشته حتی یک فصل جدید از مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را نیز آغاز نکرده است.