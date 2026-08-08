تساوی پرسپولیس مقابل الومینیوم اراک در دیدار دوستانه

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u062a\u0633\u0627\u0648\u06cc \u06cc\u06a9 \u0628\u0631 \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u0639\u0644\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u067e\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u06cc \u0646\u0642\u0637\u0647 \u067e\u0646\u0627\u0644\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0648 \u0639\u0628\u0627\u0633 \u06a9\u0647\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u062b\u0645\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f.