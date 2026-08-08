سفر رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان به عراق

جوان آنلاین: به نقل از عربی ۲۱، دفتر نخستوزیر عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد الزیدی و الحمیدان بر سر ادامه «هماهنگی امنیتی و تبادل اطلاعات» میان دو کشور به توافق رسیدند.
به گزارش ایرنا، براساس این بیانیه، الزیدی همچنین بار دیگر بر «موضع قاطع کابینه تحت رهبریاش درباره صیانت از حاکمیت عراق و منافع ملت آن و عدم اجازه استفاده از اراضی عراق به عنوان نقطه آغازی برای انجام هرگونه اقدام یا فعالیتی علیه کشورهای دیگر» تأکید کرد.
این سفر همزمان با اعلام تعویق حملات از سوی گروههای مقاومت عراق در واکنش به حملات آمریکا و عربستان به این کشور صورت گرفت.
«مقاومت اسلامی در عراق» در بیانیهای اعلام کرد که این تعویق در پی «مواضع شرافتمندانه اتخاذشده از سوی برخی رهبران سیاسی شریف» صورت گرفته است.
این گروه افزود: «کسانی را که تلاش برای کسب قدرت، چشم آنها را بر ضرورت صیانت از خونها و احترام به حاکمیت بسته است، به بازنگری در مواضع خود و بازگشت به عقلانیت دعوت میکنیم.»
روز پنجشنبه، یک مقام ارشد عربستانی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز ادعا کرد که گزارشهای اطلاعاتی دریافتی از عربستان، آمریکا و کشورهای خاورمیانه حاکی از آن است که گروههای مسلح عراق با جنبش انصارالله یمن برای اجرای حملات قریبالوقوع علیه عربستان هماهنگی کردهاند.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، افزود که این حملات ممکن است زیرساختهای غیرنظامی و اقتصادی از جمله تأسیسات انرژی، فرودگاهها و بنادر را هدف قرار دهد و عربستان نقلوانتقالات پهپادها و موشکها را رصد کرده است که نشاندهنده عملیات هماهنگشده از شمال و جنوب این کشور است.