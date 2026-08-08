جوان آنلاین: به نقل از وزارت علوم، در حاشیه سیزدهمین اجلاس وزرای آموزش کشورهای عضو بریکس در بوبانسور هند، دکتر مسعود شمسبخش قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با خانم دوبه نکوبه معاون آموزش عالی وزارت آموزش آفریقای جنوبی، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش مهر، دوبه نکوبه در این دیدار ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ایشان از طرف هیئت جمهوری اسلامی ایران جهت گفتوگوی دوجانبه در حاشیه اجلاس بریکس فراهم شده، با ابراز خرسندی از این فرصت، ضمن معرفی پتانسیلها و علاقهمندی آفریقای جنوبی در حوزههای مختلف آموزشی و پژوهشی جهت همکاری در پروژههای مشترک، تبادل استاد و دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی، فرصتهای مطالعاتی و دورههای کوتاه مدت ابراز علاقهمندی کرد.
در ادامه مسعود شمسبخش قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از وزیر آموزش آفریقای جنوبی از برگزاری این دیدار دوجانبه در حاشیه اجلاس بریکس سپاسگزاری و جمهوری آفریقای جنوبی را بهعنوان یکی از اعضای بنیانگذار بریکس، نقشی مهم در شکلدادن به چارچوبهای نهادی همکاریهای آموزشی این گروه ایفا کرده است و اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران علاقهمند است از این تجربه ارزشمند بهرهمند شود.
وی درخصوص امکان مشارکت ایران در ابتکارهایی که آفریقای جنوبی هدایت میکند - از جمله کارگروه آموزش گروه بیست و همکاری در حوزه به رسمیتشناسی متقابل مدارک تحصیلی - گفتوگو کرد و مورد استقبال هیئت آفریقای جنوبی قرار گرفت. همچنین علاقهمندی همکاری در حوزههای مشترک دو کشور، از جمله معدن، متالورژی و انرژیهای تجدیدپذیر را مطرح و طرفین به عقد قرارداد همکاری مشترک در آینده نزدیک متعهد شدند.
شمسبخش در بخش پایانی سخنان خود اظهار امیدواری کرد این گفتوگو زمینهساز شکلگیری همکاریهایی نهادی و پایدار میان دو کشور در چارچوب بریکس باشد.