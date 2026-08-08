کد خبر: 1373104
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
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هیچ واحد تولیدی بدون اطلاع قبلی برق آن نیاید قطع شود

1 استاندار تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید و مدیریت هدفمند محدودیت‌های انرژی گفت: هیچ واحد تولیدی در سطح استان نباید بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود و شرکت‌های توزیع موظف‌اند برنامه محدودیت‌ها را به‌صورت دقیق و از پیش اعلام کنند.

جوان آنلاین: محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور اظهار کرد: ارزیابی شاخص‌های اقتصادی در وضعیت کنونی باید متناسب با شرایط جنگی انجام شود؛ چراکه در چنین فضایی، حفظ وضعیت موجود تولید، اشتغال و ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی خود اقدامی مهم و ارزشمند به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، وی با قدردانی از همراهی بخش خصوصی، صنعتگران و فعالان اقتصادی افزود: با وجود محدودیت‌ها، اقدامات مؤثری برای پشتیبانی از بخش تولید در استان تهران انجام شده و تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که نگرانی‌ها و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی به حداقل برسد.

استاندار تهران با اشاره به پیگیری واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها در حوزه تأمین کالا‌های اساسی گفت: سال گذشته امکانی برای استان‌های مرزی فراهم شده بود تا خارج از برخی محدودیت‌های معمول، از ظرفیت بازرگانان برای تأمین کالا‌های اساسی استفاده کنند که پیشنهاد تعمیم این اختیار به سایر استان‌ها نیز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

معتمدیان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجار و بازرگانان کشور در استان تهران فعالیت دارند، اظهار کرد: از حدود ۷۵ هزار بازرگان کشور، حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر مربوط به استان تهران هستند و این ظرفیت می‌تواند در تأمین و واردات کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین به توسعه دیپلماسی اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در تعاملات با کشور پاکستان، موضوع رفع برخی موانع تجاری و مرزی پیگیری شده و با توجه به ظرفیت روابط دو کشور، می‌توان از این بستر برای توسعه مبادلات و تأمین برخی کالا‌های مورد نیاز بهره گرفت.

استاندار تهران توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از سیاست‌های جدی دولت چهاردهم دانست و افزود: این موضوع از ابتدای دولت به یک گفتمان جدی تبدیل شده و بخش خصوصی نیز استقبال قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته است.

معتمدیان گفت: در استان تهران تاکنون برای حدود ۸ هزار مگاوات انرژی خورشیدی مجوز صادر شده و بخشی از این ظرفیت در مراحل ورود به مدار قرار دارد. همچنین چند شرکت بزرگ نیز سرمایه‌گذاری‌هایی با مجموع ظرفیت بیش از دو هزار مگاوات در دست اقدام دارند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه ظرفیت خورشیدی استان افزود: پیش از دولت چهاردهم مجموع ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی در استان تهران حدود ۲۳ مگاوات بود که اکنون این رقم به حدود ۴۰۰ مگاوات رسیده است؛ این رشد نشان‌دهنده شکل‌گیری یک حرکت جدی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

استاندار تهران ادامه داد: جلسات حمایت و رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به صورت مستمر در استانداری تهران برگزار می‌شود.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت کاهش فشار محدودیت‌های انرژی بر بخش صنعت گفت: رئیس‌جمهور نیز بر حمایت از تولید و کاهش محدودیت برق صنایع تأکید جدی دارد و در استان تهران نیز تلاش شده است با مدیریت شرایط، کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود.

وی افزود: با توجه به شرایط پیش‌رو در نیمه دوم سال، لازم است از هم‌اکنون برای مدیریت محدودیت‌های احتمالی انرژی برنامه‌ریزی شود و در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، استفاده از مولد‌ها و سایر ظرفیت‌های تأمین انرژی نیز مورد حمایت قرار گیرد.

استاندار تهران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع محدودیت‌های برق تأکید کرد و گفت: شرکت‌های توزیع برق تهران و شهرستان‌های استان باید برنامه‌های مربوط به محدودیت احتمالی برق واحد‌های تولیدی را از قبل و به صورت شفاف اعلام کنند تا صنایع بتوانند فعالیت خود را مدیریت کنند.

معتمدیان تصریح کرد: نباید واحد تولیدی در استان تهران بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود و برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی منظم در این زمینه باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران در پایان بر استمرار گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: عبور از شرایط موجود نیازمند همراهی دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و مدیریت استان از طرح‌ها و پیشنهاد‌هایی که به حفظ تولید، اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود، حمایت خواهد کرد.

برچسب ها: استاندار تهران ، قطعی برق ، واحد تولیدی
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