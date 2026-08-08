جوان آنلاین: به نقل از گاردین، موج گرمای ماه گذشته میلادی در بریتانیا باعث شد مشتریان از خیابان‌های تجاری این کشور دور بمانند و بسیاری از آنها به‌جای خرید حضوری، خرید آنلاین را انتخاب کنند چرا که دمای هوا در برخی مناطق به بیش از ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید.

به گزارش تسنیم، بر اساس پژوهش شرکت سنسورماتیک که برای کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC) انجام شده است، رفت‌وآمد مشتریان به خیابان‌های تجاری در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ ٫ ۸ درصد کاهش یافت. این رقم در ماه ژوئن ۶ ٫ ۲ درصد کاهش یافته بود.

تعداد بازدیدکنندگان مراکز خرید نیز کاهش یافت، اما رفت‌وآمد به مراکز خرده‌فروشی خارج از مراکز شهری بار دیگر افزایش پیدا کرد.

در مجموع، تعداد افرادی که به تمامی مراکز خرید مراجعه کردند نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲ ٫ ۱ درصد کاهش یافت.

هلن دیکینسون، مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، گفت: موج گرما در ماه ژوئیه همچنان بر رفت‌وآمد مشتریان در مراکز خرده‌فروشی فشار وارد کرد و خیابان‌های تجاری بیشترین آسیب را دیدند.

وی افزود: لندن به‌ویژه به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت، چرا که افزایش شدید دما باعث شد استفاده از مترو و قطار جذابیت کمتری داشته باشد و برخی مسافران و خریداران ترجیح دادند در خانه بمانند.

تعداد مشتریان در پایتخت این کشور یعنی لندن طی ماه گذشته ۵ ٫ ۳ درصد کاهش یافت، در حالی که این کاهش در سراسر انگلستان ۳ درصد بود.

در اسکاتلند و ایرلند شمالی، رفت‌وآمد مشتریان به‌ترتیب ۲ ٫ ۷ درصد و ۲ ٫ ۵ درصد افزایش یافت و در ولز، جایی که شدت گرما کمتر بود، تغییری در میزان رفت‌وآمد مشتریان مشاهده نشد.

دیکینسون گفت: تغییرات اقلیمی همچنان دما‌های شدیدتر و شدیدتری را در بریتانیا به همراه دارد.

وی افزود: خرده‌فروشان با سرمایه‌گذاری در اقداماتی مانند نصب سیستم‌های تهویه مطبوع بیشتر و واحد‌های سرمایشی کارآمدتر و همچنین طرح‌های پایداری با هدف کاهش انتشار کربن، به این شرایط واکنش نشان می‌دهند.