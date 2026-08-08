زمان اعلام نتایج نهایی دکتری مشخص شد

جوان آنلاین: دکتر علیرضا کریمیان با اشاره به تعطیلی کشور در برخی روزهای تیر ماه و تمدید زمان مصاحبه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پذیرنده دانشجوی دوره دکتری، گفت: نتیجه نهایی آزمون دکتری (نیمهمتمرکز) «Ph.D.» سال ۱۴۰۵ در اولین فرصت ممکن و در اواخر مرداد ماه اعلام خواهد شد و ثبت نام دانشجویان بلافاصله در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آغاز میشود.
به گزارش ایسنا، مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ متقاضی مجاز به انتخاب رشته شده بودند و ۴۸ هزار و ۸۲۶ متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شدند.
دکتر کریمیان افزود: آزمون دکتری در ۷ گروه آزمایشی برگزار شد و گروه علوم انسانی با ۶۷ درصد متقاضیان و با ۳۰ مجموعه امتحانی و گروه فنی و مهندسی با ۱۵ درصد متقاضیان و ۲۰ مجموعه امتحانی بیشترین تعداد متقاضیان را به خود اختصاص دادند.