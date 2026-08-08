گزارش رسانه آمریکایی از اقدام ایران برای پایان حضور آمریکا درخلیج فارس

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که ایران متعهد شده است تا در چارچوب توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، مانع عبور ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا از این آبراه شود.
به گزارش مهر، وال استریت ژورنال در این خصوص نوشت: ایران در چارچوب توافقی برای بازگشایی آبراه هرمز، متعهد شده است که مانع عبور کشتیهای جنگی نیروی دریایی ایالات متحده از این تنگه شود؛ اقدامی که در راستای هدف این کشور برای محدود کردن حضور نظامی چندیندههای آمریکا در خلیج فارس صورت میگیرد.
این روزنامه آمریکایی سپس ادعا کرد: تهدید تهران، نشان دهنده قدرت گرفتن جناح تندرو در بدنه رهبری ایران و بهویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ گروهی که مدت زیادی است خواهان اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه بودهاند. مقامات ایران اکنون فرصتی یافتهاند تا با بهره گیری از مذاکرات مربوط به پایان دادن به این جنگ ۶ ماهه، جایگاه واشنگتن را در خلیج فارس متزلزل کنند.