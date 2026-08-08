کد خبر: 1373099
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر آلمانی خواستار کنار رفتن اینفانتینو از فیفا شد

1 وزیر دولت آلمان در امور فرهنگی، به نخستین عضو دولت فدرال این کشور تبدیل شد که خواستار استعفای جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، شده است.

جوان آنلاین: وایمر امروز شنبه ۱۷ مرداد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آلمان گفت: اینفانتینو با طرح خود برای فروش حقوق جام جهانی، آسیب بزرگی به فوتبال جهان وارد کرده است.

به گزارش مهر، وی افزود: اینفانتینو اعتماد جامعه فوتبال اروپا را از دست داده و نباید سال آینده برای انتخاب مجدد نامزد شود.

اینفانتینو از هفته گذشته و پس از افشای طرحی چند میلیارد دلاری برای فروش حقوق جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، با انتقادات شدیدی روبه‌رو شده است. پس از اعتراضات گسترده، از جمله تهدید یوفا به تحریم جام جهانی، رئیس فیفا از این پیشنهاد عقب‌نشینی کرد.

فدراسیون‌های ملی و قاره‌ای دیگری نیز با این طرح مخالفت کردند. شاهزاده علی بن الحسین، رئیس فدراسیون فوتبال اردن، سه‌شنبه گذشته مدعی شد که آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ چرا که فیفا به آنها اعلام کرده بود تنها در صورتی منابع مالی اختصاص‌یافته به آنها را دریافت خواهند کرد که در انتخابات سال آینده به اینفانتینو رأی بدهند.

با وجود فشار‌های گسترده، اینفانتینو قصد ندارد از سمت خود کناره‌گیری کند.

وایمر در ادامه گفت: فوتبال یک میراث فرهنگی متعلق به همه است، نه کالایی برای سفته‌بازی عده‌ای محدود.

او افزود: فوتبال یک کالای ارزان نیست، بلکه میراثی ارزشمند و یک منفعت عمومی و فرهنگی است که بر پایه گشودگی، مشارکت، احترام و عدالت شکل گرفته است. مشارکت همه، بخشی از سلامت و تمامیت فوتبال است، نه کسب سود برای عده‌ای خاص. قیمت بلیت مسابقات و پیراهن تیم‌ها همین حالا هم بیش از حد بالا است.

وزیر دولت آلمان همچنین از فدراسیون فوتبال آلمان خواست در برابر اینفانتینو «مقاومت مؤثری» نشان دهد.

وایمر در پایان گفت: با داشتن ۲۴ هزار باشگاه و هشت میلیون عضو، فدراسیون فوتبال آلمان از نظر تعداد اعضای ثبت‌شده، بزرگ‌ترین فدراسیون ورزشی جهان محسوب می‌شود و صدای آن وزن و اهمیت زیادی دارد.

برچسب ها: آلمان ، اینفانتینو ، فیفا
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