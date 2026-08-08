موسسه دیفنس: ایران به طور موثر آمریکا را از خلیج فارس دور رانده است

جوان آنلاین: موسسه آمریکایی دیفنس امروز شنبه ۱۷ مردادماه در گزارشی نوشت که ایران عملاً (ارتش تروریست) آمریکا را از خلیج فارس عقب رانده است.
به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: وقت آن رسیده است که (ارتش تروریست) آمریکا پایگاههای منطقهای رو جمع کند، چون نهتنها سود ندارد، بلکه مایه دردسر است.
خاطر نشان میشود امروز محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در پیامی درباره شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز نوشت: تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمیشود، تصحیح رفتار یعنی:
۱- ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکند
۲- به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد
۳- محاصره دریایی را بردارد و نیروهای نظامی (دریایی و هوایی) خود را از پیرامون ایران خارج کند
۴- خسارتهای دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بیکم و کاست بپردازد
۵- تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران را بردارد
۶- دارائیهای مسدود شده و دزدیده شده مردم ایران را بیقید و شرط آزاد کند