جوان آنلاین: فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت روز خبرنگار و شهادت شهید صارمی پیامی را صادر کرد. متن پیام بشرح ذیل است:
سلام علیکم
هفدهم مرداد ماه، سالروز شهادت خبرنگار متعهد و شجاع، شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، یادآور شأن والا و خطیر خبررسانی و مجاهدتهای خالصانه اصحاب رسانه در میدانهایی است که امروز بیش از هر زمان دیگر، عرصه نبرد روایت ها، حقیقتها و ارادهها است.
اصحاب رسانه با نگاه ایمانی و توحیدی، تلاشهای خودکسب رضای الهی دانسته و بر این باورند که اگر خدا همراه انسان باشد، هیچ هیاهوی رسانهای، جنگ روانی و تحریف سازمان یافتهای نمیتواند حقیت را خاموش کند و همین باور است که قلم را از ابزار نوشتن به سلاحی برای حق گویی و تریبون را از موضع سخن به سنگری برای دفاع از ارزش با تبدیل میکند.
این روز ارزشمند، فرصتی مغتنم است برای تجلیل از تلاشهای مردان و زنانی که با قلم، دوربین و تریبون، در خط مقدم جهاد تبیین ایستادهاند و با بصیرت، صداقت و شجاعت، از محور حقیقت در غبار تحریف و فریب جلوگیری مینمایند.
بی تردید روایت درست و به هنگام اصحاب رسانه در به تصویر کشیدن مجاهدتهای رزمندگان جان برکف نیروهای مسلح و بویژه نیروی زمینی سپاه در عرصههای گوناگون خدمت و مجاهدت، همچون جنگهای تحمیلی اخیر که ضمن ناکام گذاشتن دشمن آمریکایی، صهیونی در دست یابی به اهداف شوم خویش، نقش مهمی در بازدارندگی، خنثی سازی و شکست نقشههای پلید دشمنان قسم خورده ایران سربلند و مقتدر ایفا و رئیس جمهور شیطان صفت آمریکای جنایتکار نیز به آن اذعان و اعتراف نمود، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت منزلت و اقتدار نیروهای مسلح در جامعه داشته است و باید در نظر داشت که آنچه در این مسیر ارزش میآفریند، تنها بازتاب رخدادها نیست، بلکه ساختن امید، استحکام بخشی به اعتماد عمومی و تقویت پیوند ملت با مدافغان واقعی امنیت و آرامش جامعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
در پایان، یاد و خاطره تلاشها و مجاهدتهای سردار شهید سرافراز دکتر علی محمد نایینی، معاون محترم روابط عمومی سپاه و دیگر شهدای عرصه خطیر رسانه و خبر را گرامی داشته، از همه تلاشگران و مجاهدان این میدان که با درک عمیق از اهمیت روایت گری به هنگام، اخلاص و حقیقت محوری، عمر و جوانی و سرمایه جان خویش را در مسیر اعتلای فرهنگ، رسانه و دفاع از آرمانهای انقلاب تقدیم نمودند، همچنین از تلاشهای هوشمندانه، شجاعانه و خستگی ناپذیر یکایک خبرنگاران عزیز بر انعکاس صادقانه اخبار اقدامات نیروی زمینی سپاه صمیمانه تقدیر و تشکر نموده، توفیق روزافزون همگان را در مسیر نورانی جهاد تبیین و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه