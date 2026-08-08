معاون اول رئیس‌جمهوری در پیامی به مناسبت درخشش تیم ملی هوش مصنوعی ایران در المپیاد جهانی ۲۰۲۶، با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی زیرساخت حکمرانی متوازن و جهش اقتصادی کشور است، تاکید کرد: تعهد دولت چهاردهم به نخبگان، فراتر از پیام‌های تشریفاتی و متمرکز بر تامین زیرساخت‌های پردازشی، آزادسازی داده‌ها و رفع موانع ساختاری خواهد بود.

جوان آنلاین: متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

«درخشش افتخارآفرین فرزندان ایران در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI ۲۰۲۶)، تنها یک فتح علمی در تقویم افتخارات ما نیست؛ بلکه یک نشانه‌شناسی دقیق از جهت‌گیریِ آینده کشور است.

در روز‌هایی که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند امیدِ متکی بر واقعیت و راه‌حل‌های گره‌گشاست، این جوانان نخبه نشان دادند که پاسخ ایران به چالش‌ها و بحران‌های پیش‌رو، «توسعه مبتنی بر دانش، عقلانیت و فناوری‌های نوظهور» است. هوش مصنوعی امروز دیگر یک حوزه لوکس یا صرفاً دانشگاهی نیست؛ بلکه زیرساخت حکمرانی متوازن، اقتدار ملی و جهش اقتصادی در عصر جدید است.

پیام این پیروزی به جامعه اجرایی و تصمیم‌گیر کشور روشن است:

«راه عبور از دشواری‌های امروز، نه در روش‌های سنتی و نه در انزوا، بلکه در اعتماد شجاعانه به سرمایه انسانی، ایجاد زیست‌بوم‌های نوآورانه و پیوند مستقیم میان دانشِ پیشتازِ نخبگان با مسائل واقعی کشور نهفته است.»

کسب این جایگاه جهانی، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند. تعهد ما خدمتگزاران در دولت چهاردهم نباید و نمی‌تواند به پیام‌های تبریک محدود بماند؛ بلکه باید متمرکز بر تأمین زیرساخت‌های پردازشی، تسهیل جریان داده، رفع موانع ساختاری و خلق بستر‌هایی باشد که این استعداد‌های نایاب، آینده خود و ایران را در همین خاک بسازند. حمایت از نخبگان، یک خدمت حمایتی نیست؛ بلکه «سرمایه‌گذاری راهبردی برای بقا و پیشرفت پایدار» است.

این موفقیت بزرگ را به اعضای هوشمند تیم ملی هوش مصنوعی، خانواده‌های صبور، مربیان فرهیخته و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم. این مدال‌ها، سوختِ واقعیِ موتورِ پیشرفت ایران فرداست.»