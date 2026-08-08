جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در سخنانی در تلاش برای کاستن از فشار افکار عمومی کشورش که دولت ترامپ را مسبب مشکلات جاری به ویژه در حوزه گرانی مواد غذایی و سوخت به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران می‌داند، ادعا کرد: تهران به ما اطلاع داد که اجازه عبور حداکثری نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما تا زمانی که این موضوع ثابت نشود، به آن اعتماد نداریم!

به گزارش مهر، معاون رئیس جمهور آمریکا توهمات خود را اینگونه ادعا کرد: ایرانی‌ها در رنج و سختی هستند و می‌خواهند به این وضعیت پایان دهند. ایران به ما اطلاع داده است که هیچ‌گونه عوارض تردد برای تنگه هرمز وضع نخواهد کرد! ما در میانه این بازی قرار داریم و از ابزار‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای دستیابی به بهترین نتیجه برای مردم خود بهره می‌گیریم.

«جی دی ونس» سپس مدعی شد: ما در حال کار روی طرحی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هستیم و این طرح شامل تعهد ایران مبنی بر عدم تیراندازی است.