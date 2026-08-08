خدمه ناو آبراهام لینکلن: پس از ۸ ماه حضور در دریا خسته و درمانده شدیم

جوان آنلاین: به نقل از‌ام‌اس‌ناو، خانواده‌های ملوانان و تفنگداران دریایی مستقر در ناو هواپیمابر «یواس اس آبراهام لینکلن» ارتش تروریست آمریکا می‌گویند که خدمه این ناو پس از بیش از ۸ ماه حضور در دریا در پشتیبانی از عملیات آمریکا علیه ایران، با مشکلاتی از قبیل خستگی مفرط، کمبود‌ها و شرایط نامناسب زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گزارش تسنیم، خانواده‌ها از شیفت‌های کاری طولانی، حمام‌های نامناسب، امکانات ضعیف، کمبود مواد غذایی و دشواری در تهیه لوازم اولیه مانند صابون و خمیردندان خبر داده‌اند.



برخی نگرانند که خستگی شدید بتواند خطر بروز سوانح را در این ناو افزایش دهد.