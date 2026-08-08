جوان آنلاین: روزنامه الاخبار اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن در حملهای جدید، مواضع نیروهای همسو با عربستان سعودی را در چند منطقه هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارشها، حمله موشکی به سمت اردوگاه «العلّه» متعلق به نیروهای همسو با عربستان در شمال استان ضالع انجام شده است.
همچنین رسانههای یمنی از حمله موشکی و پهپادی جدید انصارالله به اهدافی در استان مأرب خبر دادهاند.
جزئیات بیشتری درباره میزان خسارتهای انسانی و مادی این حملات منتشر نشده است.
در روزهای اخیر، درگیریها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در چند محور یمن بار دیگر تشدید شده است.
نیروهای مسلح یمن در حملاتی موشکی و پهپادی، مواضع و اردوگاههای نیروهای وابسته به عربستان در استانهای مأرب و حضرموت را هدف قرار دادهاند؛ حملاتی که به گفته منابع مختلف، یکی از شدیدترین موجهای درگیری از زمان برقراری آتشبس سال ۲۰۲۲ به شمار میرود.
در مقابل، نیروهای وابسته به عربستان نیز از انجام حملات و عملیات نظامی علیه مواضع نیروهای مسلح یمن خبر دادهاند. این روند در حالی ادامه دارد که تشدید تبادل حملات، نگرانیها درباره بازگشت یمن به یک درگیری گستردهتر و پایان آرامش نسبی سالهای اخیر را افزایش داده است.