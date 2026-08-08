کد خبر: 1373082
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار کشور‌های اروپایی به روسیه برای الحاق منطقه اوستیای جنوبی

1 بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا با صدور بیانیه‌ای مشترک به مسکو درباره هرگونه تلاش برای الحاق کامل منطقه اوستیای جنوبی هشدار دادند.

جوان آنلاین: از کی‌یف پست، این چهار کشور بار دیگر در بیانیه مشترک خود ادامه حضور نظامی روسیه و افزایش روند نظامی‌سازی در هر دو منطقه اشغالی آبخازیا و اوستیای جنوبی را محکوم کردند و این اقدامات را نقض مستقیم قوانین بین‌المللی و تعهدات روسیه بر اساس توافق آتش‌بس اوت ۲۰۰۸ (مرداد و شهریور ۱۳۸۷) دانستند.

به گزارش ایرنا، این متحدان اروپایی با اشاره به انتصاب اخیر یک شهروند روس به‌عنوان رهبر این منطقه، در بیانیه مشترک خود هشدار داده و مدعی شدند که این اقدامات اداری و سیاسی، خطر روشنی برای الحاق کامل اوستیای جنوبی به روسیه ایجاد می‌کنند.

مقامات لندن، پاریس، برلین و رم تاکید کردند که چنین تحولی از سوی جامعه بین‌المللی بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.

سرزمین اوستیا شامل دو بخش شمالی و جنوبی است. اوستیای شمالی-آلانیا یکی از ۸۵ واحد فدرال روسیه است. در حالی‌که اوستیای جنوبی به صورت یک جمهوری خودمختار اداره می‌شود.

نبرد میان استقلال‌طلبان اوستیای جنوبی و نیرو‌های گرجی که از سال ۱۹۸۹ میلادی آغاز شده‌بود، در سال ۲۰۰۸ میلادی شدت گرفت.

ارتش روسیه در واکنش به حمله ارتش گرجستان، بخشی از نیرو‌های خود را در مرز با اوستیا قرار داد.

دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه، این اقدام ارتش کشورش را در جهت دفاع از شهروندان روسی ساکن در اوستیای جنوبی عنوان کرد.

با حمایت ارتش روسیه، استقلال‌طلبان بار دیگر به پیروزی رسیدند. پس از این پیروزی، روسیه در ۲۶ اوت ۲۰۰۸ و نیکاراگوئه در ۳ سپتامبر ۲۰۰۸ استقلال اوستیای جنوبی را به رسمیت شناختند.

این در حالی است که اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپا و اکثر کشور‌های دیگر آن را بخشی از گرجستان می‌دانند.

مدودف در مقاله‌ای که در مورخ اول شهریور ۱۴۰۲در هفته نامه آرگیومنتی آی فکتی (Argumenty I Fakty) چاپ مسکو منتشر شد، عنوان کرد که ایده ملحق شدن به روسیه همچنان در آبخازیا و اوستیای جنوبی محبوبیت دارد.

برچسب ها: کشورهای اروپایی ، روسیه ، آتش بس
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