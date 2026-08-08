ایران و اندونزی درباره گسترش تبادل بورسیه، استاد و دانشجو، اجرای دوره‌های مشترک در حوزه STEM و انجام پژوهش‌های مشترک توافق کردند.

جوان آنلاین: در حاشیه سیزدهمین اجلاس وزرای آموزش کشور‌های عضو بریکس در بوبانسور هند، مسعود شمس‌بخش قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بریان یولیاترو آموزش عالی، علوم، تحقیقات و تکنولوژی اندونزی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای نشست، بریان یولیاترو وزیر آموزش عالی، علوم، تحقیقات و تکنولوژی اندونزی با تقدیر از فرصتی که در اختیار ایشان از طرف هیئت جمهوری اسلامی ایران جهت گفت‌وگوی دوجانبه در حاشیه اجلاس بریکس فراهم شده، با ابراز خرسندی از این دیدار ضمن معرفی پتانسیل‌ها و علاقه‌مندی اندونزی در حوزه‌های STEM جهت همکاری در پروژه‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه مدت ابراز علاقه‌مندی کرد.

در ادامه مسعود شمس‌بخش قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از وزیر آموزش عالی اندونزی، رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی را فراتر از عضویت مشترک در این گروه دانست و برخورداری از پیوند‌های دیرینه فرهنگی، تاریخی و دینی را پایه‌ای طبیعی و پایدار برای گسترش همکاری‌های آموزشی میان دو کشور بر شمرد.

وی، هدف جمهوری اسلامی ایران از این گفت‌و‌گو‌ها را، شکل‌دادن همکاری‌های عملی، متقابل و ارزش‌آفرین برای هر دو کشور بیان کرد و وزیر آموزش عالی اندونزی از وی و دکتر سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای سفر رسمی به اندونزی دعوت به عمل آورد.

همچنین دو طرف درباره محور‌هایی نظیر گسترش تبادل بورسیه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تبادل استاد و دانشجو، دوره‌های مشترک در حوزه‌های STEM تحقیقات مشترک در حوزه‌هایی نظیر تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و امکان معرفی و الحاق دانشگاه‌های بیشتری از ایران به دانشگاه شبکه‌ای بریکس - با بهره‌گیری از تجربه اخیر اندونزی در این زمینه - تبادل نظر کردند و ضمن ابراز تمایل به انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک در اسرع وقت نسبت به اجرایی شدن موضوعات مطرح شده متعهد شدند.

در این دیدار شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تباوار رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره نیز حضور داشتند.

گسترش همکاری‌های آموزشی، دانشگاهی و فناوری ایران و هند درچارچوب بریکس

همچنین در حاشیه این اجلاس پرالهاد جوشی، وزیر آموزش هند ضمن تشکر از طرف هیئت جمهوری اسلامی ایران جهت گفت‌وگوی دوجانبه در حاشیه اجلاس بریکس، با ابراز همدردی و تأسف نسبت به حوادث اخیر و از دست رفتن جان‌های بی‌گناه و تخریب مدارس و دانشگاه‌ها، دو کشور را دارای قدیمی‌ترین تمدن جهانی بر شمرد و سوابق تاریخی همکاری‌های مشترک کنونی را از سال ۱۹۵۰ میلادی در بیانیه همکاری مشترک تهران-دهلی که یکی از قدیمی‌ترین اسناد همکاری‌های علمی می‌باشد بر شمردند.

در ادامه وی رابطه تمدنی پایدار هند و ایران را فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد یک مشارکت مدرن در آموزش، تحقیقات، فناوری و نوآوری دانست و مشتاقانه منتظر تقویت پیوند‌های نهادی، تقویت همکاری‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بیشتر، گسترش فرصت‌ها برای دانشجویان و محققان و استفاده از آموزش دیجیتال برای تعمیق مشارکت دانش خود دانست.

وی با بیان اینکه با هم می‌توانیم راه‌های جدیدی از همکاری را باز کنیم که جوانان ما را توانمند سازد و رشد مبتنی بر نوآوری را به نفع هر دو کشور پیش ببرد، بر همکاری‌های مشترک در تبادل استاد و دانشجو، بورسیه‌های مشترک، و آمادگی برای عقد قرار داد همکاری جامع مشترک با ایران ابراز تمایل نمود و با حمایت از حضور بیشتر دانشگاه‌های ایران در شبکه دانشگاه‌های عضو بریکس بر علاقه‌مندی وافر هند بر گسترش همکاری در حوزه زبان و ادبیات فارسی با توجه به نقش اساسی آن در غنای فرهنگی دو کشور و نقش بنیاد سعدی و با اشاره به حضور جوامع فارسی زبان در بخش‌های مختلف هند بر گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.

در ادامه مسعود شمس بخش قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تقدیر از ابراز همدری جناب وزیر، از فرصتی که برای برگزاری این نشست دوجانبه در حاشیه اجلاس بریکس فراهم شده، سپاسگزاری و ابرازامیدواری کرد این دیدار ادامه همکاری‌های سازنده میان دو کشور باشد.

وی، همکاری جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از اعضای این گروه، با جمهوری هند در حوزه آموزش را - با توجه به جایگاه برجسته‌ی این کشور در آموزش دیجیتال و آموزش فنی و حرفه‌ای - از اولویت‌های راهبردی خود دانست و در همین راستا، پیشنهاد کرد گام نخست این همکاری، انعقاد یک تفاهم‌نامه‌ی جامع همکاری‌های آموزشی باشد که چارچوبی کلی برای محور‌هایی نظیر برقراری نظام بورسیه متقابل دولتی، مشارکت در اتحادیه‌ی همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای بریکس، تبادل تجربه در حوزه پلتفرم‌های آموزش دیجیتال، و گسترش تبادل دانشجو و استاد در رشته‌های فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و کشاورزی فراهم آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز آماده ارائه ظرفیت‌های علمی خود در حوزه‌ی علوم پایه و پزشکی به دانشجویان هندی است.

شمس‌بخش در بخش پایانی سخنان خود اظهارامیدواری کرد این نشست، مبنای شکل‌گیری همکاری‌های ساختاریافته، متقابل و پایدار میان دو کشور در چارچوب بریکس قرار گیرد.

در ادامه شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ضمن معرفی ظرفیت‌ای ایران شامل ۶۰ پارک فناوری، ۲۹۵ مرکز رشد دانشگاهی و ۱۶۰۰۰ واحد فناور و نوآور آمادگی ایران برای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فناوری و نوآوری علی الخصوص دوره‌های کوتاه مدت کاربردی و تبادل دانش بین شرکت‌های مستقر در پارک‌های دو کشور را اعلام نمود.