جوان آنلاین: به نقل از الشروق، شبکه «کان» تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد که در جریان نشست کابینه امنیتی این رژیم، وزیران با این امر مخالفت کرده و مدعی شدند که همچنان مجال برای ادامه استفاده از امکان توسل به زور وجود دارد.

به گزارش ایرنا، همچنین «یوسی فوکس»، وزیر امور کابینه اسرائیل اظهار داشته است که این رژیم هنوز توافق‌نامه‌ای را که به نیرو‌های چندملتی اجازه ورود به غزه را می‌دهد، امضا نکرده است. همچنین این احتمال وجود دارد که نشست مشورتی بعدی روز یکشنبه در چارچوب جلسه کابینه امنیتی برگزار شود.

این در حالی است که رادیو «سوا»‌ی فلسطین روز دوشنبه گذشته، گزارش داد «بزالل اسموتریچ» و «اوریت ستروک»، وزرای امنیت داخلی و شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی، نامه‌ای به «بنیامین نتنیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم نوشتند و در آن تأکید کردند که توافق شورای صلح که توسط «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا درباره غزه منعقد شده، «برای اسرائیل خطرناک است».

این وزیران در نامه خود مدعی شدند که «سند نقشه راه» ۱۵ ماده‌ای منتشرشده توسط شورای صلح، کاملاً در تناقض با هدف محوریِ خلع سلاح حماس، عاری‌سازی غزه از سلاح، رفع هرگونه تهدید از سوی آن علیه اسرائیل و نیز برخلاف وعده‌های صریح آمریکا به اسرائیل در این زمینه است.

دوشنبه گذشته نیز تلویزیون دولتی رژیم صهیونیستی (کان) با انتشار جزئیات یک سند، از همکاری «شورای صلح غزه» با رژیم صهیونیستی برای اجرای تدریجی طرح «کوچ اجباری ساکنان غزه» خبر داد.

شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) با انتشار جزئیات سندی فاش کرد که «شورای صلح» در چارچوب مذاکرات مربوط به اجرای توافق آتش‌بس غزه، تعهد داده کشور‌هایی را برای پذیرش دانشجویان و بیماران فلسطینی شناسایی کند؛ اقدامی که در عمل زمینه‌ساز اجرای طرح «کوچ اجباری» و انتقال بخشی از ساکنان غزه خواهد بود.

شبکه «کان» اعلام کرد این تعهد به رژیم صهیونیستی، همزمان با رایزنی‌ها درباره اجرای مرحله دوم توافق غزه و در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، در سند انتقالی به اسرائیل، از تل‌آویو خواسته شده علاوه بر فراهم کردن زمینه انتقال گسترده بیماران از غزه به کشور‌های خارجی، برنامه‌ای نیز برای سفر دانشجویان آن به کشور‌های دیگر تدوین کند.

شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل توضیح داد، اگرچه در متن سند اشاره مستقیمی به «مهاجرت داوطلبانه (کوچ اجباری ساکنان غزه)» نشده، اما محتوای آن نشان می‌دهد که این پیشنهاد در عمل جایگزین طرحی است که پیش‌تر از سوی مقامات صهیونیستی و حتی در مقاطعی از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود، اما در پی مخالفت شدید کشور‌های عربی از دستور کار علنی خارج شد.

به اذعان این رسانه، اجرای این تعهد می‌تواند زمینه خروج بخشی از ساکنان غزه را از منطقه فراهم کند، هرچند در ابعادی محدودتر از آنچه رژیم صهیونیستی در ابتدا دنبال می‌کرد.

این رسانه عبری جزئیاتی درباره تعداد افراد مشمول این طرح، کشور‌های احتمالی پذیرنده، سازوکار اجرایی یا جدول زمانی اجرای آن منتشر نکرد.