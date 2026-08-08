معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در مصاحبه‌ای به تشریح دیدگاه‌های مسکو درباره بحران اوکراین، آینده کی‌یف، روابط با غرب و تحولات منطقه‌ای پرداخت و تاکید کرد دیپلماسی‌های به اجرا در آمده از سوی غرب به بهانه حل‌وفصل بحران‌ها بی‌اعتبار بوده‌اند.

جوان آنلاین:دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت و رئیس‌جمهور اسبق روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ریانووستی به مناسبت سالگرد جنگ ۵ روزه گرجستان و اوستیای جنوبی در ماه اوت ۲۰۰۸ با اشاره به تجربه درگیری‌های گرجستان، دیپلماسی غرب را کاملاً بی‌اعتبار خواند و تأکید کرد که منافع ملی روسیه بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد.

مدودف با اشاره به توافقات موسوم به توافقات مینسک که پیشتر در ضمن تلاش‌های دیپلماتیک غرب در ظاهر با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام شدند، از این توافقات به عنوان نمادی آشکار از فروپاشی اعتبار دیپلماسی غرب یاد و تصریح کرد: «امروز دیپلماسی غربی به عنوان ابزاری برای حل بحران‌های سیاسی کاملاً خود را بی‌اعتبار کرده است. غرب به سیاست ریاکارانه خود ادامه می‌دهد و به جای میانجیگری، ارسال تسلیحات و صدور اولتیماتوم را انتخاب کرده است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه در ادامه این مصاحبه با تاکید بر اینکه شکست تلاش‌های اروپا برای تحمیل «شکست استراتژیک» به مسکو قطعی است، افزود: «قدرت‌های اروپایی در اوکراین موفق به شکست روسیه نشدند. در عوض، آنها صرفاً آسیب‌های عظیم اقتصادی و سیاسی به خود وارد کردند و دیپلماسی آنها تکرار دستور کار‌های ضد روسی بوده است.» وی هشدار داد رهبران غربی بابت جنایاتی که در مسیر نابودی روسیه مرتکب شدند با مجازات رو‌به‌رو خواهند شد.

مدودف در ادامه، سرنوشت اوکراین را به چرخش مردم این کشور به سمت رهبران عاقل گره زد و هشدار داد: «اگر مردم اوکراین از این منجلاب بیرون نیایند و رهبرانی معقول پیدا نکنند، این کشور با نابودی اجتناب‌ناپذیری مواجه است.» او تاکید کرد جامعه اوکراین پس از فروپاشی دولت کنونی کی‌یف وارد یک روند طولانی اظهار ندامت و بازیابی خود خواهد شد.

این مقام ارشد روس همچنین بر بی‌اعتنایی کامل مسکو به آراء «بلوک غرب» تاکید کرده و گفت: «وقتی از جامعه بین‌الملل صحبت می‌کنیم، اگر منظور ما کلیت بلوک غرب شامل آمریکا، اروپا و اقمار کم‌اهمیتشان باشد که در پی تحمیل شکست استراتژیک به روسیه هستند، ما کوچک‌ترین اهمیتی به نظر آنها نمی‌دهیم.»

وی با تأکید بر اهمیت روزافزون کشور‌های مستقل از غرب تصریح کرد: «جامعه بین‌المللی دیگری هم وجود دارد به شکل یک اکثریتی جهانی شامل چین، هند، کشور‌های جنوب جهانی، بریکس و شرکای ما در سازمان همکاری شانگهای. ما برای موضع این کشور‌ها ارزش قائلیم و گفت‌وگویی سازنده با آنها داریم. اما در نهایت، منافع ملی روسیه بالاترین اولویت را دارد.»

مدودف با مرور وقایع خشونت‌بار اوت ۲۰۰۸ در اوستیای جنوبی و حمایت روسیه از اوستیای جنوبی و آبخازیا در مقابل تهاجم گرجستان تأکید کرد آن وقایع تلخ ثابت کرد محافظت از شهروندان و منافع ملی، فارغ از نگاه به اصطلاح «جامعه جهانی»، تصمیمی درست بوده است.

معاون شورای امنیت روسیه همچنین به سرنوشت رهبران اوکراین و گرجستان پرداخت و با اشاره به استفاده ابزاری غرب از مهره‌هایی نظیر میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور فعلی اوکراین گفت: «غرب در مبارزه خود برای نابودی روسیه دقیقاً بر افراد فرومایه‌ای تکیه می‌کند که از هیچ جنایتی ابایی ندارند. ریاکاران اروپایی راهزنان و قاتلان را اجیر می‌کنند. این منحرفان احمق و بلندپرواز، کاملاً به حامیان مالی خود وابسته‌اند و به محض بن‌بست، بودجه‌شان قطع و علناً طرد می‌شوند.»

مدودف با اشاره به زندانی شدن ساکاشویلی، تأکید کرد سرنوشتی مشابه ساکاشویلی در انتظار زلنسکی است و او نیز به سرعت به پایان دوران فلاکت‌بار حرفه‌ای خود نزدیک می‌شود.

وی همچنین درباره ارمنستان هشدار داد و گفت: «اتحادیه اروپا و آمریکا کوچک‌ترین اهمیتی به رفاه شهروندان ارمنستان نمی‌دهند. به محض اینکه این کشور به عنوان دژکوبی علیه روسیه دیگر برایشان جذابیتی نداشته باشد، فرصت‌طلبان غربی فوراً به وعده‌های خود پشت خواهند کرد.» مدودف قطع روابط اقتصادی با روسیه را زمینه‌ساز بحران عمیق داخلی در این کشور قفقاز جنوبی دانست.

مدودف در بخشی از این مصاحبه با یادآوری مذاکرات مسکو و پاریس در سال ۲۰۰۸ خاطرنشان کرد: «در آن زمان، مذاکرات سخت، اما ثمربخشی با رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نیکولا سارکوزی که به مسکو پرواز کرده بود، انجام دادیم و توافق کردیم که مناقشه بر اساس شروط روسیه و در راستای منافع جمهوری‌های آسیب‌دیده خاتمه یابد.» او نقش سازنده فرانسه در آن مقطع را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مسیر فعلی اروپا را به باد انتقاد گرفت.