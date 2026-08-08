گزارشی از حادثه دریایی در سواحل عمان

جوان آنلاین: عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد: گزارش حادثه‌ای در ۱۸ مایل دریایی شرق خصب، عمان را دریافت کردیم.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش الجزیره، این نهاد افزود: یک کشتی در سواحل خصب، عمان، مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت و باعث آتش‌سوزی شد که از آن زمان تاکنون خاموش شده است.

این حادثه در حالی گزارش شده که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه امروز گفت: نقض یادداشت تفاهم و تضعیف مدیریت ایران بر تنگه هرمز کاملاً غیرقابل قبول است.

وی افزود: مذاکرات بین نیروی دریایی ایران و عمان، بر اساس نقشه‌های موجود، برای تعیین مسیر جدید از طریق تنگه هرمز در حال انجام است. تهران و مسقط در حال حاضر در حال مذاکره در مورد یک مسیر موقت برای حمل و نقل کالا از طریق تنگه هرمز هستند.