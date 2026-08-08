جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره روابط دوجانبه میان بغداد و پاریس و راههای توسعه آن و تقویت همکاری مشترک در زمینههای مختلف گفتوگو کرد.
به گزارش مهر، در این تماس تلفنی شماری از پروندهها و مسائل دارای اهمیت مشترک و در راس آن همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری در عراق و فرصتهای موجود در برابر شرکتهای فرانسوی رایزنی صورت گرفت.
دو طرف همچنین درباره تحولات اوضاع منطقه و تلاشهای مشترک جاری برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات گفتوگو کردند.
نخست وزیر عراق به اهمیت روابط عراق و فرانسه اشاره و از ماکرون برای سفر به عراق دعوت به عمل آورد و خواستار همکاری مشترک برای ایجاد شراکت اقتصادی و سرمایهگذاری پایدار میان دو کشور در راستای تحقق منافع مشترکشان شد.
وی بر تداوم تلاش دولت برای تقویت ثبات و تبدیل عراق به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در منطقه با توجه به داشتن منابع مهم و موقعیت تاثیرگذار آن که خطوط تجارت بینالمللی را به یکدیگر پیوند میدهند، تاکید کرد.
نخست وزیر عراق در ادامه بر اهتمام کشورش به ایجاد روابط متوازن با کشورهای همسایه و عدم اجازه برای استفاده از اراضی عراق در راستای تهدید امنیت آنها تاکید و به حفظ امنیت عراق و حاکمیت و منافع ملت آن اشاره کرد.
نخست وزیر عراق در ادامه بر اهمیت روی آوردن به گفتوگو در خصوص مسائل منطقهای و بینالمللی تاکید کرد.
الزیدی اعلام کرد: ۳۰ سپتامبر آتی زمان نهایی خروج نیروهای ائتلاف از عراق است و پایان ماموریت ائتلاف زمینه گستردهتری را برای عراق در راستای تمرکز بر تلاشهای خود به منظور سازندگی، توسعه و تقویت رشد اقتصادی و تحقق رفاه برای ملت عراق فراهم میکند.
از طرفی دیگر رئیس جمهور فرانسه از اقداماتی که دولت عراق اتخاذ کرده است قدردانی و بر حمایت پاریس از تلاشهای عراق در مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات اقتصادی و تداوم حمایت فرانسه از عراق در زمینه مبارزه با تروریسم و تقویت توانمندیهای نیروهای مسلح عراق تاکید کرد.