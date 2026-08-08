کد خبر: 1373067
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۰
سیاست » اخبار کلی
دبیر شعام:

تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد

1 دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ۶ شرط را برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران اعلام کرد.

جوان آنلاین: محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در پیامی درباره شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز نوشت: شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی
تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی‌شود، تصحیح رفتار یعنی:

۱- ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکند
۲- به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد
۳- محاصره دریایی را بردارد و نیرو‌های نظامی (دریایی و هوایی) خود را از پیرامون ایران خارج کند
۴- خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بی‌کم و کاست بپردازد
۵- تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران را بردارد
۶- دارائی‌های مسدود شده و دزدیده شده مردم ایران را بی‌قید و شرط آزاد کند

اینها مطالبات مردم مبعوث شده ایران است که در یکصد و شصت روز حضوری بی‌امان در میدان و خیابان آن را فریاد زده‌اند.

شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره.

برچسب ها: محمدباقر ذوالقدر ، آمریکا ، تنگه هرمز
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