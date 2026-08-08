کد خبر: 1373066
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

آحارونوت: نتانیاهو، کاتس را نادیده می‌گیرد

1 یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی اظهار کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم مانع دیدار یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم با مقامات بین‌المللی به ویژه آمریکایی‌ها می‌شود و به او دستور می‌دهد که با رئیس ستاد ارتش درگیر نشود.

جوان آنلاین: گزارش روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت حاکی از این است که انتصاب یسرائیل کاتس به عنوان وزیر جنگ «از ابتدا عادی نبود» و باور رایج در نهاد‌های سیاسی و امنیتی این است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، وزیر جنگ است.

به گزارش ایسنا، به گفته یک مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی، کاتس به وظیفه خود در این سمت عمل نمی‌کند چراکه نتانیاهو او را از بسیاری جهات کنار گذاشته است.

این مقام امنیتی صهیونیست افزود: به عنوان مثال کاتس مشتاق دیدار با هر مقام بین‌المللی بود، همانطور که علاقه‌مند دیدار با یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق بود، اما نتانیاهو اجازه این کار را نمی‌داد، یک بار نتانیاهو و ران درمر (وزیر سابق امور استراتژیک و از نزدیکان نتانیاهو) در حال آماده شدن برای دیدار با یک مقام ارشد آمریکایی بودند و کاتس درخواست ملاقات با او را داد، اما نتانیاهو به او گفت که «الان نه». نتانیاهو واقعاً برای کاتس ارزشی قائل نیست.

او در ادامه گفت: کاتس با مسائل امنیتی به شکل واقع‌بینانه برخورد نمی‌کند، دفتر او کاملا ماهیت سیاسی دارد و به ندرت کارشناسان امنیتی در آن حضور دارند، او اغلب درگیر سیاست‌های حزبی و نحوه معرفی خود در میان اعضای حزب لیکود است. چنین چیزی هرگز در تاریخ این کابینه اتفاق نیفتاده است.

این مقام امنیتی ادامه داد: وقتی درگیری میان کاتس و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل علنی شد، نتانیاهو به او گفت که نمی‌تواند با رئیس ستاد درگیر شود، اما این موضوع اهمیتی ندارد چراکه کاتس حتی از وضعیت (امنیتی) اطلاعی ندارد و چیزی که او به آن اهمیت می‌دهد، در درجه اول انتشار ویدیو‌ها یا اظهاراتی پر از تعریف و تمجید از خودش است، همانند اینکه «من دستور دادم»، «من فرمان دادم» و «من بمباران کردم» حتی اگر این بیانیه‌ها و ویدیو‌ها هیچ ارتباطی با واقعیت نداشته باشند.

طبق گزارش آحارونوت، هدف کاتس بلندمدت بوده و محدود به پیروزی در انتخابات مقدماتی لیکود برای انتخاب فهرست نامزد‌های حزب برای انتخابات کنست طی کمتر از سه ماه آینده نیست، بلکه کاتس خود را برای روز پس از رفتن نتانیاهو آماده می‌کند و خود را کاندیدای تصدی مقام رهبری لیکود و نخست‌وزیری و جانشینی نتانیاهو می‌بیند.

این گزارش حاکی از آن است که کاتس در سال ۲۰۱۶ رئیس دبیرخانه لیکود و مرد قدرتمند این حزب بود، او از طریق نهاد‌های حزب ۲ قطعنامه با هدف کاهش قدرت رهبر آن یعنی نتانیاهو صادر کرد، اما در این چالش شکست خورد و نتانیاهو او را به توطئه متهم و به اخراج تهدید کرد. پس از آن کاتس تصمیمی استراتژیک گرفت مبنی بر اینکه اگر شکست دادن نتانیاهو امکان‌پذیر نیست، پس باید به او ملحق شد.

برچسب ها: نتانیاهو ، وزیر جنگ اسرائیل ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

وزیر صمت عازم پاکستان شد

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد

کربلا از میرجاوه آغاز می‌شود!

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار