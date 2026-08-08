یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی اظهار کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم مانع دیدار یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم با مقامات بین‌المللی به ویژه آمریکایی‌ها می‌شود و به او دستور می‌دهد که با رئیس ستاد ارتش درگیر نشود.

جوان آنلاین: گزارش روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت حاکی از این است که انتصاب یسرائیل کاتس به عنوان وزیر جنگ «از ابتدا عادی نبود» و باور رایج در نهاد‌های سیاسی و امنیتی این است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، وزیر جنگ است.

به گزارش ایسنا، به گفته یک مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی، کاتس به وظیفه خود در این سمت عمل نمی‌کند چراکه نتانیاهو او را از بسیاری جهات کنار گذاشته است.

این مقام امنیتی صهیونیست افزود: به عنوان مثال کاتس مشتاق دیدار با هر مقام بین‌المللی بود، همانطور که علاقه‌مند دیدار با یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق بود، اما نتانیاهو اجازه این کار را نمی‌داد، یک بار نتانیاهو و ران درمر (وزیر سابق امور استراتژیک و از نزدیکان نتانیاهو) در حال آماده شدن برای دیدار با یک مقام ارشد آمریکایی بودند و کاتس درخواست ملاقات با او را داد، اما نتانیاهو به او گفت که «الان نه». نتانیاهو واقعاً برای کاتس ارزشی قائل نیست.

او در ادامه گفت: کاتس با مسائل امنیتی به شکل واقع‌بینانه برخورد نمی‌کند، دفتر او کاملا ماهیت سیاسی دارد و به ندرت کارشناسان امنیتی در آن حضور دارند، او اغلب درگیر سیاست‌های حزبی و نحوه معرفی خود در میان اعضای حزب لیکود است. چنین چیزی هرگز در تاریخ این کابینه اتفاق نیفتاده است.

این مقام امنیتی ادامه داد: وقتی درگیری میان کاتس و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل علنی شد، نتانیاهو به او گفت که نمی‌تواند با رئیس ستاد درگیر شود، اما این موضوع اهمیتی ندارد چراکه کاتس حتی از وضعیت (امنیتی) اطلاعی ندارد و چیزی که او به آن اهمیت می‌دهد، در درجه اول انتشار ویدیو‌ها یا اظهاراتی پر از تعریف و تمجید از خودش است، همانند اینکه «من دستور دادم»، «من فرمان دادم» و «من بمباران کردم» حتی اگر این بیانیه‌ها و ویدیو‌ها هیچ ارتباطی با واقعیت نداشته باشند.

طبق گزارش آحارونوت، هدف کاتس بلندمدت بوده و محدود به پیروزی در انتخابات مقدماتی لیکود برای انتخاب فهرست نامزد‌های حزب برای انتخابات کنست طی کمتر از سه ماه آینده نیست، بلکه کاتس خود را برای روز پس از رفتن نتانیاهو آماده می‌کند و خود را کاندیدای تصدی مقام رهبری لیکود و نخست‌وزیری و جانشینی نتانیاهو می‌بیند.

این گزارش حاکی از آن است که کاتس در سال ۲۰۱۶ رئیس دبیرخانه لیکود و مرد قدرتمند این حزب بود، او از طریق نهاد‌های حزب ۲ قطعنامه با هدف کاهش قدرت رهبر آن یعنی نتانیاهو صادر کرد، اما در این چالش شکست خورد و نتانیاهو او را به توطئه متهم و به اخراج تهدید کرد. پس از آن کاتس تصمیمی استراتژیک گرفت مبنی بر اینکه اگر شکست دادن نتانیاهو امکان‌پذیر نیست، پس باید به او ملحق شد.