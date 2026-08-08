کد خبر: 1373064
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار کانادا درباره عواقب تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا

1 مذاکره‌کنندگان کانادایی در تلاش هستند تا پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا بر طیف وسیعی از کالا‌ها در ۱۹ اوت (۲۸ مرداد)، به توافقی با همسایه خود دست یابند و در عین حال، هشدار می‌دهند در صورت اعمال این تعرفه‌ها، مرحله جدید و زشتی از اختلاف تجاری آغاز خواهد شد.

جوان آنلاین: پس از ماه‌ها پیشرفت اندک، برگزاری جلسات متعدد در سطوح بالا، به برخی از مقامات کانادایی خوش‌بینی داده است که به یک توافق موقت برای تسهیل تجارت در مرز آمریکا و کانادا دست یابند. این توافق عملا یک توافق جانبی قبل از مذاکرات اساسی‌تر و دائمی‌تر در مورد آینده روابط تجاری آمریکای شمالی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اما مقامات کانادایی به همتایان آمریکایی خود گفته‌اند که اگر ترامپ تهدید تعرفه ۵۰ درصدی خود را در ماه جاری اجرا کند، به شدت به روابط دو کشور آسیب خواهد رساند. به گفته افرادی که در جریان مذاکرات قرار گرفته‌اند، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، با فشار داخلی شدیدی برای تلافی مواجه خواهد شد و این ممکن است چرخه جدیدی از تشدید تنش را آغاز کند.

آمریکا وعده داده است که در صورت عدم اقدام کارنی برای پایان دادن به تعرفه‌های متقابل کانادا بر خودرو‌های ساخت آمریکا، کنترل‌های تجاری بر لبنیات و تصمیم اکثر استان‌ها برای حذف الکل آمریکایی از قفسه‌های خود، تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از کالا‌های همسایه شمالی خود اعمال خواهد کرد.

در تعرفه‌های جدید کاخ سفید به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه دوران رکود بزرگ، استناد می‌کند و این بخش شامل معافیت‌هایی برای کالا‌هایی که تحت توافق آمریکا-مکزیک-کانادا که ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود امضا کرد، معامله می‌شوند، نخواهد شد.

به گفته منابع آگاه از این مذاکرات، دولت کارنی قصد دارد از روز‌های آینده برای دستیابی به توافقی برای کاهش تعرفه‌های بخش ۲۳۲ که ترامپ بر فولاد، آلومینیوم، خودرو و الوار خارجی وضع کرده است، استفاده کند.

این منابع آگاه گفتند: مقامات کانادایی، به رهبری جنیس چارت، مذاکره‌کننده ارشد و دومینیک لبلانک، وزیر تجارت کانادا-آمریکا، به همتایان آمریکایی خود هشدار دادند که اگر ترامپ تعرفه‌های ۵۰ درصدی را اجرا کند، کارنی از نظر سیاسی در تنگنا قرار خواهد گرفت و قادر به کنترل واکنش‌های رهبران استانی و مردم کانادا نخواهد بود. بسیاری از کانادایی‌ها پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، اعمال تعرفه‌ها و شروع صحبت او در مورد تبدیل کانادا به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا، از کالا‌ها و سفر‌های آمریکایی رویگردان شده‌اند.

این افراد گفتند که اعمال تعرفه‌های بیشتر آمریکا ممکن است توانایی کانادا را برای اعطای امتیازات آینده برای دستیابی به توافق از بین ببرد.

اگرچه تعرفه‌های بخش ۲۳۲ جهانی هستند، اما به طور نامتناسبی به کانادا که اقتصادش حول محور تجارت این کالا‌ها و اجناس با همسایه بزرگتر جنوبی‌اش متمرکز شده است، ضربه می‌زنند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، کارنی هفته گذشته علنا اعلام کرد که فقط به یک توافق گسترده با آمریکا علاقه‌مند است که تمام تعرفه‌های بخشی که ترامپ وضع کرده است را کاهش دهد، نه فقط یک یا دو مورد. او منطق یک توافق برد-برد را برای کاهش هزینه‌ها برای کسب و کار‌های آمریکایی مطرح کرد و به قیمت آلومینیوم اشاره کرد که از زمان افزایش تعرفه‌های ۵۰ درصدی ترامپ بر این فلز در ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ درصد برای خریداران آمریکایی افزایش یافته، زیرا آمریکا همچنان به شدت به صادرات کانادا متکی است.

برچسب ها: کانادا ، تعرفه ، ترامپ
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