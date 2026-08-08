گردنبند قاپی در کریمخان/ دو متهم دستگیر شدند

جوان آنلاین: پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو موبایل قاپ و گردنبند قاپ خبر داد و سرهنگ کیانوش نظری در این باره توضیح داد: در پی وقوع چند فقره موبایل قاپی و گردنبند قاپی در محدوده کلانتری ۱۰۵ سنایی بررسی این پرونده در دستور کار مأموران قرار گرفت که طی اقدامات فنی و بعد از تحقیقات به عمل آمده سه سارق شناسایی شدند که دو نفر از آنها در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند. همچنین نفر سوم نیز به زودی دستگیر می‌شود.

به گزارش ایسنا، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه سارقان توسط شکات شناسایی شده و به جرایم خود اعتراف کرده‌اند، ادامه داد: این دو نفر به سرقت دو موبایل و دو گردنبند طلا تاکنون اعتراف کردند و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت به شهروندان توصیه کرد که اموال با ارزش خود را در معرض دید نگذارند.

گردنبندم را کشیدند و فرار کردند

یکی از شاکیان این پرونده در گفت‌و‌گو با خبرنگار می‌گوید: پنجشنبه شب در حال تردد در خیابان کریمخان بودم که متوجه شدم دو موتورسیکلت تعقیبم می‌کنند وقتی متوجه آنها شدم ترسیدم و سرعت موتورم را بیشتر کردم؛ اما آنها نزدیکم شدند و در یک لحظه گردنبند طلایم را از گردنم کشیدند و فرار کردند.

وی می‌افزاید: من همان شب به پلیس اطلاع دادم و امروز به من خبر دادند در کمتر از چند روز، سارقان را دستگیر شدند.

این شاکی ادامه می‌دهد: گردنبند من حدود ۱۴ گرم بود که به سرقت بردند و از استرس آن روز هنوز هم جراحات حمله آنها به من روی گردنم مشخص است.

سرقت تلفن همراه در خیابان کریمخان

یکی دیگر از شاکیان در گفت‌و‌گو با ایسنا توضیح داد: پنجشنبه هفته گذشته در حوالی خیابان کریمخان ایستاده بودم و با تلفن همراهم صحبت می‌کردم که در یک لحظه تلفنم را از دستم قاپ زدند.

وی می‌افزاید: تلفن همراهم یک آیفون ۱۳ بود و، چون گران قیمت بود من چند خیابان سارقان را با موتور تعقیب کردم، اما آنها فرار کردند و من به پلیس اطلاع دادم و خوشبختانه خیلی زود سارقان دستگیر شدند.

تاکنون ۳ شاکی این متهمان شناسایی شده‌اند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر شکات احتمالی ادامه دارد.

برای خرج روزانه‌ام سرقت می‌کردم

یکی از سارقان که تنها ۱۸ سال دارد، در گفت‌و‌گو با ایسنا می‌گوید: حدود سه چهار ماه پیش با یکی از هم محلی هایم تصمیم گرفتیم دست به سرقت بزنیم، برای همین با موتور من در خیابان‌ها می‌چرخیدیم و زاغ می‌زدیم اگر کسی حواسش نبود و شرایط مساعد بود، گوشی یا گردبند طلا می‌دزدیدم.

وی افزود: پنجشنبه هفته گذشته ۴ سرقت در یک روز انجام دادیم، اما خیلی زود توسط پلیس دستگیر شدیم.