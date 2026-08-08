پزشکیان درخشش تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران را تبریک گفت

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیام تبریکی درخشش تیم تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی کشورمان در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی قزاقستان، این موفقیت در یک رقابت جهانی و با حضور بیش از ۴۰۰ دانش‌پژوه از حدود یکصد کشور جهان را نشان‌دهنده ظرفیت کم‌نظیر سرمایه انسانی این مرز و بوم و جایگاه شایسته استعداد‌های جوان در یکی از مهمترین عرصه‌های علم و فناوری آینده دانست و تصریح کرد: ارزش این افتخارآفرینی زمانی مضاعف می‌شود که دشمنان ما در جنگ‌های تحمیلی اخیر تلاش کردند با تهاجم ددمنشانه به مراکز علمی و زیرساخت‌های فناورانه، در مسیر پیشرفت علمی کشور اخلال ایجاد کنند، اما دانش، خلاقیت و اراده جوانان ما نشان داد که هیچ مانعی نمی‌تواند حرکت علمی کشور را متوقف کند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است‌:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش افتخارآفرین دانش‌پژوهان تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی کشورمان در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI ۲۰۲۶) در قزاقستان و کسب چهار مدال ارزشمند را به این جوانان نخبه، خانواده‌های گرامی آنان، استادان و مربیان پرتلاش و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

این موفقیت در یک رقابت جهانی و با حضور بیش از ۴۰۰ دانش‌پژوه از حدود یکصد کشور جهان، نشان‌دهنده ظرفیت کم‌نظیر سرمایه انسانی این مرز و بوم و جایگاه شایسته استعداد‌های جوان در یکی از مهمترین عرصه‌های علم و فناوری آینده است. ارزش این افتخارآفرینی زمانی مضاعف می‌شود که دشمنان ما در جنگ‌های تحمیلی اخیر تلاش کردند با تهاجم ددمنشانه به مراکز علمی و زیرساخت‌های فناورانه، در مسیر پیشرفت علمی کشور اخلال ایجاد کنند، اما دانش، خلاقیت و اراده جوانان ما نشان داد که هیچ مانعی نمی‌تواند حرکت علمی کشور را متوقف کند.

اینجانب ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران این دستاورد علمی، بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از نخبگان و استعداد‌های جوان، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و فراهم کردن زمینه حضور درخشان‌تر در عرصه علم و فناوری جهانی تأکید دارم و امیدوارم این موفقیت، آغازگر سلسله‌ای از افتخارآفرینی‌های دانش‌پژوهان ما در دیگر رقابت‌ها و عرصه‌های علمی جهان باشد.

برای این جوانان پرافتخار، تداوم موفقیت و سربلندی و برای جامعه علمی کشور، توفیق روزافزون در فتح قله‌های دانش و فناوری را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران