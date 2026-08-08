درگیری شدید در جنوب ادلب؛ کشته و زخمی شدن ۳ نظامی سوری در دیرالزور

منابع خبری از درگیری شدید در ادلب در شمال غرب سوریه و نیز کشته و زخمی شدن سه نظامی ارتش جولانی در دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، منابع خبری از درگیری‌های شدید میان نیرو‌های جولانی و افراد ناشناس در حومه جنوبی ادلب خبر دادند.

این منابع به زخمی شدن یکی از نیرو‌های جولانی در جریان این درگیری‌ها اشاره کردند.

همزمان خبرگزاری سانا به نقل از منابع وابسته به وزارت دفاع سوریه از کشته شدن یکی نظامیان ارتش جولانی و زخمی شدن دو نفر دیگر به دنبال حمله افراد ناشناس در شهرک جدید بکاره در شرق دیرالزور خبر داد.

این رسانه سوری جزئیات بیشتری مخابره نکرد.

همزمان شبکه الاخباریه از تداوم تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر داده و اعلام کرد که نظامیان اشغالگر یک جوان را در جریان یورش به برخی منازل در حومه شهرک جباتا الخشب در حومه شمالی قنیطره بازداشت کردند.