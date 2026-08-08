ترکیه در پی افزایش حملات به کشتی‌های تجاری، محدودیت‌هایی را برای عبور برخی شناور‌ها از تنگه‌های این کشور به مقصد بندر نووراسیسک روسیه اعمال کرده است.

جوان آنلاین: از آناتولی، رسانه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترکیه در واکنش به افزایش حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه، محدودیت‌هایی را برای عبور برخی شناور‌ها از تنگه‌های این کشور اعمال کرده است.

بر اساس این گزارش، گارد ساحلی ترکیه به برخی کشتی‌های عازم بندر نووراسیسک روسیه اجازه عبور از تنگه‌های بسفر و داردانل را نداده یا از آنها خواسته است برای بررسی و پردازش درخواست‌های عبور، زمان بیشتری در نظر بگیرند.

این گزارش می‌افزاید که این اقدامات در شرایطی انجام شده که نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سیاه افزایش یافته است.

با وجود انتشار این گزارش، تاکنون هیچ تایید رسمی از سوی مقام‌های ترکیه درباره اعمال چنین محدودیت‌هایی ارائه نشده است.