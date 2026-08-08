جوان آنلاین: نگاهی به نظرسنجیها، شاخصهای اقتصادی و صحبت با افراد نزدیک به رئیسجمهوری ایالات متحده میتواند برایند دور دوم ریاستجمهوری ترامپ را روشن سازد.
براساس گزارشی که اکسیوس با عنوان «پشت پرده؛ شن زار سیاسی ترامپ»، حتی برخی افراد باسابقه در دولت آمریکا نگران هستند که ترامپ در دام جنگی گرفتار شده که نباید آغاز میکرد، تعرفههایی وضع کرده که نباید و به طرزی وسواس گونه به بناهای تاریخی پرداخته که هرگز تا این اندازه لازم نبود.
به نوشته تحلیلگر اکسیوس، این سه موضوع بخش زیادی از وقت و توجه ترامپ را به خود اختصاص داده که از قضا در تمامی نظرسنجیها در ایالات متحده نامحبوب هستند و تقریبا غیرممکن است که افکار عمومی آمریکا ناگهان به جنگ، تعرفهها یا بناهای تاریخی تمایل نشان دهند.
نتایج نظرسنجیهای انجام گرفته از سوی «دانشگاه کوینیپیاک» که هفته گذشته منتشر شد، نشان میدهد محبوبیت ترامپ به پایینترین سطح یعنی عدد ۳۲ درصد رسیده است.
موضوع نگران کنندهتر برای حزب جمهوریخواه از نگاه تحلیلگر اکسیوس آن است که ۶۸ درصد از رایدهندگان اعلام کردهاند ترامپ به اندازه کافی بر مشکلاتی که بیشتر آمریکاییها با آن روبرو هستند، تمرکز ندارد.
ترامپ همچنین پایدارترین مزیت سیاسی حزب خود را هم از دست داده است؛ مطابق نتایج نظرسنجی رویترز/ایپسوس که این هفته منتشر شد، رایدهندگان در مورد اینکه کدام حزب برای اقتصاد بهتر است، اختلاف نظر دارند. این در حالی است که حزب جمهوریخواه به مدت ۹ سال در این موضوع پیشتاز بوده است.
در همین راستا، یکی از نزدیکان ترامپ به خبرگار نیویورک تایمز گفته است: «او روی سرگرمیهایی تمرکز میکند که توجه وی را از آمار وحشتناک نظرسنجیها منحرف میکند. مساله دیگر آن است که جنگ، تعرفهها و تمرکز بیش از اندازه بر روی بناهای تاریخی پایگاه حامیان وی را هم تضعیف میکنند.»
این فرد که خواست نامش فاش نشود، افزود: «ما به طور مرتب شکایاتی از جمهوریخواهان ارشد میشنویم که از بیمیلی ترامپ برای آزاد کردن ۴۰۰ میلیون دلار منابع مالی «سوپرپک» هم ناراضی هستند که اهداکنندگان مالی را ناامید کرده است.»
براساس این تحلیل، گزارشها نشان میدهد ترامپ با وجود تمامی این نارضایتیها هیچ تمایلی به عقبنشینی از هیچ یک از موضوعهای مورد علاقه یاد شده به ویژه بازسازیها و بناهای تاریخی، یا تغییر دستور کار سیاسی خود پیش یا پس از انتخابات میان دورهای ماه نوامبر (آبان) ندارد.
تحلیلگر اکسیوس معتقد است: ترامپ پیش از انتخابات میاندورهای، سرمایه سیاسی خود را صرف یک وسواس خودویرانگر دیگر کرده است؛ قانون SAVE America که الزام اثبات شهروندی ملی و کارت شناسایی رایدهنده ایجاد میکند. لایحهای که جمهوریخواهان بارها به ترامپ گفتهاند شانسی برای تصویب در سنا ندارد. اما ترامپ از پذیرش این واقعیت خودداری کرده و در عوض، پایگاه ماگا (MAGA) را علیه جان تون رهبر اکثریت سنا و دیگر جمهوریخواهانی که حاضر به تن دادن به خواستههای او نیستند، برانگیخته است.
مطابق این گزارش، جمهوریخواهان ارشد کنگره گفتهاند که محبوبیت پایین ترامپ به احتمال زیاد به از دست دادن اکثریت مجلس نمایندگان و شاید حتی مجلس سنا ختم شود. از همین رو برخی از چهرههای ارشد حزب به طور غیرمستقیم از او خواستهاند به سمت موضوع قدرت خرید مردم و اقتصاد تغییر مسیر دهد. برخی از آنها در عین حال در محافل خصوص اعتراف کردهاند که این رئیسجمهوری ۸۰ ساله که بزرگترین بازگشت سیاسی تاریخ آمریکا را رقم زده، بیش از حد مغرور، لجباز و بیانضباط است که بتواند تغییر کند.
درواقع ترامپ به جای قبول واقعیت به مسائل دیگری از جمله ساخت سالن رقص جدید در کاخ سفید و طاق پیروزی تمایل نشان میدهد، هواپیمای ایر فورس وان جدید خود را به نمایش میگذارد، برنامهها برای فرودگاه دالس حرف میزند و به ساخت سکوی فرود بالگرد در چمن جنوبی کاخ سفید وسواس نشان میدهد.
این فرد نزدیک به کاخ سفید در نهایت به اکسیوس یادآوری کرد: از نظر تاریخی سال ششم برای روسای جمهور دوران بسیار بدی بوده است. اشاره وی به انتخابات میان دورهای است که معمولا در سال ششم قدرت روسای جمهوری رخ میدهد که برای بار دوم به قدرت رسیدهاند.