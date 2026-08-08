مسرور بارزانی: روابطی با اسرائیل نداریم

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت تمام چیزی که می خواهد، محافظت از این اقلیم به دور از هرگونه درگیری است.

جوان آنلاین: مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در گفت وگو با الجزیره گفت: از تصمیم دولت عراق برای انحصار سلاح در دست نیروهای نظامی حمایت می کنیم و هیچ طرفی بر ما فشار نیاورد تا وارد جنگ شویم و نمی خواهیم که طرفی در درگیری های منطقه باشیم.

وی افزود: تمام چیزی که می خواهیم محافظت از اقلیم کردستان به دور از هرگونه درگیری است.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق خاطرنشان کرد: روابطی با اسرائیل نداریم و سیاست خارجی از اختیارات دولت مرکزی است و از ۱۰ سال پیش هیچ گونه سرباز آمریکایی در پایگاه هوایی «حریر» حضور ندارد.

وی در بخش دیگری گفت که اقلیم کردستان روابط خوبی با دمشق دارد که در حال گسترش است و روابط با ترکیه نیز بسیار خوب و مبتنی بر همکاری است.

پایگاه حریر در نزدیکی شهر حریر از توابع استان اربیل عراق واقع شده است.