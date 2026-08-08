مصلحتی بالاتر از وحدت و انسجام نیست

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مصلحتی بالاتر از «حفظ وحدت و انسجام» وجود ندارد، گفت: خیلی‌ جاها باید برای حفظ وحدت و انسجام کوتاه بیاییم. بنده هیچ انگیزه‌ای جز خدمت به مردم کشورم براساس عدالت و انصاف ندارم، روشن است که مشکلات بسیاری هم داریم اما تلاش می‌کنیم که با همراهی یکدیگر بر این مشکلات غلبه کنیم.

جوان آنلاین: دومین نشست خبری «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه ۱۷ مرداد ماه با حضور برخی از دولتمردان از جمله «محمدجعفر قائم‌پناه» سرپرست نهاد ریاست جمهوری، «محسن حاجی‌میرزایی» رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «سیدعباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «اسکندر مومنی» وزیر کشور، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه، همچنین «سیدعباس موسوی» سرپرست معاونت سیاسی ریاست جمهوری و «محمدرضا نوروزپور» معاون امور رسانه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور بیش از ۷۰ خبرنگار از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری سراسر کشور برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این نشست که در محل «وزارت کشور» برگزار شد، با اشاره به نقش برجسته خبرنگاران در ایجاد فضای وحدت و انسجام در جامعه، تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف خبرنگاران این است که با صداقت، انصاف و براساس وظیفه ملی خود فضایی ایجاد کنند که وحدت و انسجام داخلی تقویت شود.

وی اضافه کرد: دشمن دریافته که نمی‌تواند با موشک ما را به تسلیم وادارد اما با ایجاد تفرقه و نفاق بر ما چیره خواهد شد. بدیهی است که اختلاف همواره وجود دارد اما هنر این است که نگاه و سلیقه مشترک را به میدان بیاوریم و از نقاط افتراق دوری کنیم، در این مسیر همراهی خبرنگاران برای ایجاد وحدت و انسجام ملی بسیار مهم و اثرگذار است.

پزشکیان با اشاره به طرح برخی مسائل نادرست در فضای رسانه‌ای کشور، افزود: به دنبال این نیستیم که یکی آنها بگویند و یکی ما؛ اگر ما هم مقابله کنیم وحدت و انسجام بر هم می‌ریزد. از شما خبرنگاران هم می‌خواهم که به ما کمک کنید که دعوا نکنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه والای خبرنگاران در انتقال اطلاعات صحیح به جامعه، ادامه داد: اگر خبررسانی و فریاد حقیقت‌طلبی آنان نباشد، بسیاری از حقایق تاریخ به دست فراموشی سپرده می‌شود و بسیاری از جنایات پنهان مانده و دیده نمی‌شود. خبرنگاران راویان حقایق تاریخ و جنایات هستند.

رئیس دولت چهاردهم در بخشی دیگر از صحبت‌های خود تاکید کرد: راه، گفتار و سلیقه رهبر شهید انقلاب همچنان برای ما زنده است، همانگونه که راه امام حسین (ع) و عاشورا و تمام شهدا که در راه حق و عدالت جان خود را فدا کردند، زنده است.

وی در پاسخ به سوال روزنامه جوان در خصوص تورم و گرانی‌ و برنامه دولت برای مقابله با این شرایط، «مسئله معیشت مردم» را یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت چهاردهم دانست و اظهار داشت: در جلسه‌ای که خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدم و در تمام جلساتی که در دولت برگزار می‌کنیم، «معیشت مردم» مهمترین دغدغه من است، تمام تلاش خود را چه پیش و چه پس از جنگ به کار گرفته‌ایم که مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، بیان کرد: دشمنان تصور می‌کردند که اگر به کشورمان حمله کنند، ایران را ساقط می‌کنند اما دفاع جانانه نیروهای مسلح و رزمندگان ما از یک سو و حضور استثنایی مردم از سوی دیگر اجازه نداد که نیات شوم خود را عملی کنند. مردم ما همراهی کردند و پشتیبان کشور خود بودند، چه کسانی که به میدان‌ها آمدند و چه کسانی که علی‌رغم تمام انتقادات و مشکلات با دشمن همراهی نکردند و حتی برخی براندازان نیز ملاحظاتی را در نظر گرفتند و گول آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخوردند.

پزشکیان گرانی را یکی از مهمترین مسائل امروز کشور دانست و گفت: برای مدیریت بازار با صنوف مختلف، با صنعتگران و بازاریان جلسات منظمی برگزار کردیم؛ آنها نیز همراهی خوبی با دولت داشتند، و اگر این همراهی نبود، چه بسا شرایط بدتر از این می‌شد، بدیهی است که گروهی همواره به دنبال تخلف هستند، اکنون نیز با همراهی صنوف و بازاریان در حال پیگیری این موضوع هستیم.

وی افزود: مهمترین نگرانی من در شرایط نه جنگ و نه صلح، این نیست که آمریکا دوباره حمله کند، چرا که مقاومت مردم و توانایی نیروهای مسلح کشورمان اطمینان دارم؛ مهمترین نگرانی من، معیشت و وضعیت اقتصادی مردم است.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشت مردم به ویژه افزایش نرخ کالابرگ دارد، بیان کرد: نرخ کالابرگ را اصلاح خواهیم کرد، به دنبال یافتن راهی برای تامین (منابع پایدار) آن هستیم.

پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا که پرسید «حفظ وحدت و انسجام را می‌توان ارزشمندترین دارایی کشور در شرایط فعلی دانست؛ که البته مرهون نوع نگاه و اقداماتی است که در دولت وفاق صورت گرفته است. با توجه به اینکه «خروج کشور از شرایط نه جنگ و نه صلح و همچنین حل مشکلات اقتصادی از مهمترین اولویت‌های این روزهای کشور است، برنامه مشخص دولت برای مدیریت این دو اولویت همزمان با حفظ خط قرمزهای نظام چیست؟ گفت: الان می‌فهمم که چرا امیرالمومنین (ع) با چاه سخن می‌گفت؛ بسیاری از حرف‌ها را نمی‌شود گفت، چرا که اگر بگوییم دعوا می‌شود، و این روزها مصلحتی بالاتر از «حفظ وحدت و انسجام» نداریم. خیلی‌ جاها باید برای حفظ وحدت و انسجام کوتاه بیاییم.

وی ادامه داد: بنده هیچ انگیزه‌ای جز خدمت به مردم کشورم براساس عدالت و انصاف ندارم، روشن است که مشکلات بسیاری هم داریم اما تلاش می‌کنیم که با همراهی یکدیگر بر این مشکلات غلبه کنیم.