کد خبر: 1373036
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

خنثی‌سازی عملیات تروریستی داعش در منطقه سیده زینب دمشق

داعش نیروهای امنیت داخلی سوریه از خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی داعش در منطقه سیده زینب در حومه دمشق خبر دادند؛ عملیاتی که طی آن دو عضو این گروه هنگام کارگذاری بمب دست‌ساز هدف نیروهای امنیتی قرار گرفته و کشته شدند.

جوان آنلاین: نیروهای امنیت داخلی سوریه در بیانیه‌ای ادعاکردند دو عضو گروه تروریستی داعش را در منطقه سیده زینب در حومه دمشق شناسایی و در جریان درگیری مسلحانه از پای درآوردند.

بنا بر اعلام وزارت کشور سوریه، این دو نفر در حال آماده‌سازی و کارگذاری یک بمب دست‌ساز برای اجرای عملیات تروریستی بودند.

بر اساس بیانیه نیروهای امنیت داخلی سوریه، یک گشت امنیتی در جریان مأموریت شبانه خود در مسیرهای منتهی به مراکز و پادگان‌های دولتی، به دو فرد نقاب‌دار که در کنار جاده مستقر شده بودند، مشکوک شد. نیروهای امنیتی برای بررسی هویت آنها تلاش کردند این دو نفر را متوقف کنند، اما افراد مسلح به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کردند.

در پی تیراندازی، درگیری مسلحانه میان دو طرف شکل گرفت که در نهایت به کشته شدن هر دو فرد مسلح منجر شد. نیروهای امنیتی پس از بررسی محل دریافتند که این افراد در حال کارگذاری بمب دست‌ساز بوده‌اند و قصد داشتند از آن برای اجرای یک عملیات تروریستی علیه یکی از مراکز دولتی استفاده کنند.

طبق این بیانیه، همچنین تعدادی بمب دست‌ساز و سلاح در محل کشف شد و بررسی‌های امنیتی نشان داد افراد کشته‌شده با گروه داعش ارتباط داشته‌اند.

وزارت کشور سوریه تأکید کرده است که عملیات مقابله با گروه‌های تروریستی همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیت داخلی با همکاری دستگاه اطلاعات عمومی، طی ماه‌های اخیر چندین طرح تروریستی را که داعش برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کرده بود، خنثی کرده‌اند.

در رویدادی جداگانه، یک سرباز ارتش سوریه در شرق استان دیرالزور کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند.

اداره رسانه و ارتباطات وزارت دفاع سوریه اعلام کرد این نیروها در منطقه «جدید بکاره» در شرق دیرالزور هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و دو نفر دیگر زخمی شدند.

مهاجمان و انگیزه این حمله تاکنون مشخص نشده است، اما این حادثه بار دیگر بر تداوم ناامنی و فعالیت هسته‌های مسلح در مناطق شرقی سوریه تأکید دارد.

پیش از این نیز، یک سرباز ارتش سوریه در پی حمله افراد ناشناس در روستای «السعده» در جنوب استان حسکه کشته شده بود.

این تحولات در شرایطی رخ داده است که مناطق مختلف سوریه همچنان با تهدید گروه‌های تروریستی و حملات پراکنده عناصر مسلح مواجه هستند و دستگاه‌های امنیتی دمشق تلاش می‌کنند از گسترش فعالیت هسته‌های داعش جلوگیری کنند.

هم‌زمانی خنثی‌سازی عملیات داعش در حومه دمشق با حمله مرگبار به نیروهای ارتش سوریه در شرق این کشور، نشان می‌دهد که دمشق همچنان با دو سطح از تهدید امنیتی مواجه است؛ طرح‌های سازمان‌یافته هسته‌های تروریستی در مناطق شهری و حملات پراکنده افراد مسلح ناشناس در مناطق شرقی و مرزی کشور.

برچسب ها: داعش ، جنگ ایران و آمریکا ، دمشق
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

فوتبال و آن «بالا»!

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

وزیر صمت عازم پاکستان شد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

خروج بازار اوراق امریکا از فرمان فدرال رزرو

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

توطئه علیه دولت اسپانیا؟! 

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار