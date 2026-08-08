جوان آنلاین: نیروهای امنیت داخلی سوریه در بیانیهای ادعاکردند دو عضو گروه تروریستی داعش را در منطقه سیده زینب در حومه دمشق شناسایی و در جریان درگیری مسلحانه از پای درآوردند.
بنا بر اعلام وزارت کشور سوریه، این دو نفر در حال آمادهسازی و کارگذاری یک بمب دستساز برای اجرای عملیات تروریستی بودند.
بر اساس بیانیه نیروهای امنیت داخلی سوریه، یک گشت امنیتی در جریان مأموریت شبانه خود در مسیرهای منتهی به مراکز و پادگانهای دولتی، به دو فرد نقابدار که در کنار جاده مستقر شده بودند، مشکوک شد. نیروهای امنیتی برای بررسی هویت آنها تلاش کردند این دو نفر را متوقف کنند، اما افراد مسلح به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کردند.
در پی تیراندازی، درگیری مسلحانه میان دو طرف شکل گرفت که در نهایت به کشته شدن هر دو فرد مسلح منجر شد. نیروهای امنیتی پس از بررسی محل دریافتند که این افراد در حال کارگذاری بمب دستساز بودهاند و قصد داشتند از آن برای اجرای یک عملیات تروریستی علیه یکی از مراکز دولتی استفاده کنند.
طبق این بیانیه، همچنین تعدادی بمب دستساز و سلاح در محل کشف شد و بررسیهای امنیتی نشان داد افراد کشتهشده با گروه داعش ارتباط داشتهاند.
وزارت کشور سوریه تأکید کرده است که عملیات مقابله با گروههای تروریستی همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیت داخلی با همکاری دستگاه اطلاعات عمومی، طی ماههای اخیر چندین طرح تروریستی را که داعش برای اجرای آنها برنامهریزی کرده بود، خنثی کردهاند.
در رویدادی جداگانه، یک سرباز ارتش سوریه در شرق استان دیرالزور کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند.
اداره رسانه و ارتباطات وزارت دفاع سوریه اعلام کرد این نیروها در منطقه «جدید بکاره» در شرق دیرالزور هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و دو نفر دیگر زخمی شدند.
مهاجمان و انگیزه این حمله تاکنون مشخص نشده است، اما این حادثه بار دیگر بر تداوم ناامنی و فعالیت هستههای مسلح در مناطق شرقی سوریه تأکید دارد.
پیش از این نیز، یک سرباز ارتش سوریه در پی حمله افراد ناشناس در روستای «السعده» در جنوب استان حسکه کشته شده بود.
این تحولات در شرایطی رخ داده است که مناطق مختلف سوریه همچنان با تهدید گروههای تروریستی و حملات پراکنده عناصر مسلح مواجه هستند و دستگاههای امنیتی دمشق تلاش میکنند از گسترش فعالیت هستههای داعش جلوگیری کنند.
همزمانی خنثیسازی عملیات داعش در حومه دمشق با حمله مرگبار به نیروهای ارتش سوریه در شرق این کشور، نشان میدهد که دمشق همچنان با دو سطح از تهدید امنیتی مواجه است؛ طرحهای سازمانیافته هستههای تروریستی در مناطق شهری و حملات پراکنده افراد مسلح ناشناس در مناطق شرقی و مرزی کشور.