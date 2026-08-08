کشتی اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: منابع اماراتی از هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور خبر دادند.

خبرگزاری امارات گزارش داد که یک کشتی متعلق به شرکت ادنوک امروز هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفت.

این درحالی است که پیش از این شرکت نفتی امارات(ادنوک) در بیانیه ای فاش کرد که از ابتدای جنگ رمضان، ۱۵ کشتی این شرکت هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله موشک و پهپاد قرار گرفته‌اند.این شرکت تایید کرد: در هفته گذشته ۳ کشتی مرتبط با این شرکت هدف قرار گرفته‌اند.

با وجود معرفی مسیر و ترتیبات امن در تنگه هرمز، همچنان کشتی‌های متخلف که قصد تخلف دارند، مورد هدف قرار می‌گیرند.

همزمان وزارت خارجه امارات مدعی شد: ما به شدت هدف قرار دادن نفتکش ادنوک با موشک هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم می کنیم. هدف قرار دادن کشتیرانی و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای فشار یا باج گیری، دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران محسوب می شود.