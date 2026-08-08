توافق با عمان نزدیک است/ تکذیب سهم ۱۱ درصدی ایران از خزر

وزیر امور خارجه در رابطه با باز شدن تنگه هرمز خاطرنشان کرد: مذاکرات با عمان در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران در روز خبرنگار، در رابطه با مذاکرات در حال انجام با عمان در خصوص ساز و کار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز ، اظهار کرد: مذاکرات در حال انجام با کشور عمان در خصوص تعیین مسیر تردد تنگه هرمز است.

به گزارش مهر، وی افزود: در گذشته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتی‌ها قابل قبول نیست و لازم است یکTSS جدیدی ر نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگی‌های گسترده فنی و حقوقی است.

عراقچی تاکید کرد: قبل از دستیابی به مسیر جدید مسیری موقت به عنوان که پایه مسیر اصلی خواهد بود در نظر گرفته خواهد شد و در این خصوص میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور بر اساس نقشه‌های موجود مذاکراتی انجام شده است که با جمع‌بندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.

وزیر امور خارجه در رابطه با باز شدن تنگه هرمز خاطرنشان کرد: مذاکرات با عمان در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری است.

عراقچی در رابطه با نقض تفاهمنامه پاکستان گفت: موارد نقض تفاهم‌نامه پاکستان باید یک به یک پیگیری شود و این امریکا بود که تفاهم‌نامه را نقض کرد.

وی ادامه داد: بند پنج تفاهمنامه توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و قرار بود ظرف یک ماه شرایط تردد به حالت عادی بازگردد که اتفاقاً در طول دو هفته میزان ترددها به ۶۰ درصد شرایط عادی رسید، اما آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد مسیرهای جدیدی در تنگه هرمز بودند و علی‌رغم تذکرهایی که کشورمان داد ،آنان به دنبال خدشه‌دار کردن مدیریت ایران و تنگه هرمز برآمدند لذا نقض یادداشت تفاهم و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وزیر خارجه در خصوص کنوانسیون دریای خزر اظهار کرد: کنوانسیون دریای خزر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ از سوی دولت وقت برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع شده است. این در حالیست که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفته‌اند و پذیرش جمهوری اسلامی ایران ،منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

وزیر خارجه در رابطه با صحت یا عدم صحت سهم ۱۱ درصدی سهم ایران دریای خزر، گفت: سهم ایران در کنوانسیون اصلاً مطرح نیست و این به دلیل اختلافاتی که در خصوص خط مبدا و تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد می‌باشد، لذا موضوع سهم ایران کلاً از کنوانسیون کنار گذاشته شد و به مذاکرات دو و سه جانبه موکول شده است.

وی با بیان آنکه همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، تاکید کرد: البته کشورهایی مانند روسیه به دنبال اجرای سریع کنوانسیون هستند و از ویژگی‌های این کنوانسیون این است که هیچ نیروی نظامی خارجی در دریای خزر وجود نخواهد داشت.