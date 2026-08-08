کد خبر: 1373034
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

توافق با عمان نزدیک است/ تکذیب سهم ۱۱ درصدی ایران از خزر

عراقچی وزیر امور خارجه در رابطه با باز شدن تنگه هرمز خاطرنشان کرد: مذاکرات با عمان در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران در روز خبرنگار، در رابطه با مذاکرات در حال انجام با عمان در خصوص ساز و کار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز ، اظهار کرد: مذاکرات در حال انجام با کشور عمان در خصوص تعیین مسیر تردد تنگه هرمز است.

به گزارش مهر، وی افزود: در گذشته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتی‌ها قابل قبول نیست و لازم است یکTSS جدیدی ر نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگی‌های گسترده فنی و حقوقی است.

عراقچی تاکید کرد: قبل از دستیابی به مسیر جدید مسیری موقت به عنوان که پایه مسیر اصلی خواهد بود در نظر گرفته خواهد شد و در این خصوص میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور بر اساس نقشه‌های موجود مذاکراتی انجام شده است که با جمع‌بندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.

وزیر امور خارجه در رابطه با باز شدن تنگه هرمز خاطرنشان کرد: مذاکرات با عمان در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری است.

عراقچی در رابطه با نقض تفاهمنامه پاکستان گفت: موارد نقض تفاهم‌نامه پاکستان باید یک به یک پیگیری شود و این امریکا بود که تفاهم‌نامه را نقض کرد.
وی ادامه داد: بند پنج تفاهمنامه توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و قرار بود ظرف یک ماه شرایط تردد به حالت عادی بازگردد که اتفاقاً در طول دو هفته میزان ترددها به ۶۰ درصد شرایط عادی رسید، اما آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد مسیرهای جدیدی در تنگه هرمز بودند و علی‌رغم تذکرهایی که کشورمان داد ،آنان به دنبال خدشه‌دار کردن مدیریت ایران و تنگه هرمز برآمدند لذا نقض یادداشت تفاهم و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وزیر خارجه در خصوص کنوانسیون دریای خزر اظهار کرد: کنوانسیون دریای خزر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ از سوی دولت وقت برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع شده است. این در حالیست که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفته‌اند و پذیرش جمهوری اسلامی ایران ،منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

وزیر خارجه در رابطه با صحت یا عدم صحت سهم ۱۱ درصدی سهم ایران دریای خزر، گفت: سهم ایران در کنوانسیون اصلاً مطرح نیست و این به دلیل اختلافاتی که در خصوص خط مبدا و تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد می‌باشد، لذا موضوع سهم ایران کلاً از کنوانسیون کنار گذاشته شد و به مذاکرات دو و سه جانبه موکول شده است.

وی با بیان آنکه همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، تاکید کرد: البته کشورهایی مانند روسیه به دنبال اجرای سریع کنوانسیون هستند و از ویژگی‌های این کنوانسیون این است که هیچ نیروی نظامی خارجی در دریای خزر وجود نخواهد داشت.

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امورخارجه ، مذاکره
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

فوتبال و آن «بالا»!

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

وزیر صمت عازم پاکستان شد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

خروج بازار اوراق امریکا از فرمان فدرال رزرو

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

توطئه علیه دولت اسپانیا؟! 

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار