جوان آنلاین: شهر قدس اشغالی برای ششمین هفته متوالی شاهد اعتراض و درگیری دهها حریدی با صهیونیستهای سکولار، مقابل یک کافه به نام «بساماتا» در نزدیکی محله نخلاوت بوده است.
بر اساس این گزارش، شدت درگیریها به حدی بود که پلیس رژیم صهیونیستی وارد عمل شد تا به تنشها پایان داده و صهیونیستهای سکولار را از اطراف این کافه نجات دهد.
این درگیریها در حالی برای ششمین هفته متوالی ادامه دارد که اختلاف میان حریدیها و جریانهای سکولار در خصوص فعالیت مرسوم مراکز اقتصادی در روز شنبه، به یکی از جلوههای آشکار شکاف مذهبی و اجتماعی در قدس تبدیل شده است.