امام جمعه بغداد: زیارت اربعین جلوه ای از قدرت اسلام است

جوان آنلاین: آیتالله موسوی در خطبه سیاسی خود با اشاره به حضور گسترده زائران در کربلای معلی گفت: بیش از ۲۲ میلیون زائر وارد شهر کربلا شدهاند و شمار افرادی که به علت ازدحام شدید موفق به ورود به شهر نشدهاند، چند برابر این تعداد برآورد میشود.
وی افزود: این مراسم توجه غیرمسلمانان را نیز به خود جلب کرده است؛ نه فقط به دلیل میهماننوازی، بخشندگی و خدمات گسترده به زائران، بلکه به دلیل تحول آشکار در رفتار مردم.
امام جمعه بغداد گفت: فرد عراقی که ممکن است در زندگی روزمره زود عصبانی شود، در ایام اربعین به انسانی آرام، صبور و خندان تبدیل میشود و با وجود سختیهای مسیر و خستگی، به خدمترسانی به زائران میپردازد.
آیتالله موسوی ادامه داد: افرادی که در زندگی عادی در هزینه کردن احتیاط میکنند، در ایام اربعین با اشتیاق اموال خود را برای خدمت به زائران هزینه میکنند و از این کار احساس شادی میکنند.
وی تصریح کرد: این بخشندگی گسترده از فداکاری امام حسین (علیهالسلام) سرچشمه میگیرد؛ امام حسین(ع) جان خود، اهلبیت و حتی طفل شیرخوارش را در راه خدا تقدیم کرد. محبت حسین(ع) در عمیقترین لایههای وجود ما ریشه دارد و یک عراقی هر اندازه برای امام حسین(ع) هزینه کند، باز هم احساس میکند در برابر آن حضرت بدهکار است.
پیادهروی اربعین؛ شوقی فراتر از سختیها
آیتالله موسوی با اشاره به پدیده پیادهروی زائران به سمت کربلای معلی گفت: با وجود وسایل حملونقل راحت و امکانات جدید، میلیونها نفر در گرمای شدید، مسافتهای طولانی را پیاده طی و حتی در مکانهای ساده و ابتدایی اقامت میکنند؛ زیرا شوق زیارت، سختیهای مسیر را برای آنان آسان میکند.
وی افزود: حتی مسیحیان و اسقفهایی با لباسهای مخصوص خود از نقاط مختلف جهان در این مراسم حضور پیدا میکنند و تحت تأثیر این مراسم قرار میگیرند.
امام جمعه بغداد با اشاره به ابعاد معنوی و غیبی زیارت اربعین گفت: همین بُعد معنوی است که سختی و درد را برای زائر آسان میکند و موجب میشود مردم تمام سال در انتظار این مناسبت باشند.
آیتالله موسوی ادامه داد: بسیاری از مردم با وجود شرایط اقتصادی دشوار، تمام سال برای تأمین هزینه سفر و تهیه بلیت پول جمع میکنند و با شوق فراوان منتظر فرارسیدن روزهای زیارت اربعین میمانند.
اجتماع میلیونی؛ جلوه قدرت اسلام
آیتالله موسوی در ادامه با رد انتقادها درباره اجتماع میلیونی زائران تأکید کرد: اجتماع مردم، جایگاه روشنی در آموزههای اسلامی دارد و نماز جمعه، حج و بسیاری از مناسبتها و اعمال عبادی، بر حضور و اجتماع مؤمنان تأکید دارند.
وی با اشاره به مراسمی مانند دعای کمیل و دعای ندبه افزود: اسلام میخواهد مسلمانان همواره قدرتمند باشند و اجتماع مردم، قدرت و عظمت اسلام را به نمایش میگذارد؛ بهویژه در شرایطی که مسلمانان با دشمن و جریان کفر درگیر هستند.
امام جمعه بغداد گفت: انسان ممکن است در مسیر حق قرار داشته باشد، اما در مقطعی احساس ضعف و خواری کند و این احساس، به ناامیدی، افسردگی و در نهایت شکست درونی منجر شود.
وی افزود: اما هنگامی که انسان خود را در میان دریایی از مردم میبیند و شعارهای حسینی را میشنود، این روحیه شکستپذیری بهطور طبیعی از بین میرود و انسان بار دیگر احساس قدرت و اعتمادبهنفس میکند.
آیتالله موسوی تأکید کرد: اجتماع اربعین درمانی برای ترس و روحیه شکستپذیری است و تأثیر آن در صورت استمرار میتواند به نیرویی پایدار در برابر چالشها تبدیل شود.
انتقاد از فشارهای آمریکا برای تضعیف زیارت اربعین
آیتالله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آمریکا امسال از راههای مختلف برای تضعیف و ناکام گذاشتن زیارت اربعین تلاش کرد و با اعمال فشار بر دولت و حکومت عراق، درصدد ایجاد مانع در مسیر برگزاری این مراسم بود.
وی افزود: پیش از این نیز در دوره دولت مصطفی الکاظمی فشارهایی وارد شد و همچنین اقداماتی برای ایجاد ناامنی از طریق حمله به زائران امام حسین(ع)، مواضع حشدالشعبی و مناطق نزدیک به مسیر زیارت صورت گرفت.
امام جمعه بغداد همچنین از تلاش برای ایجاد فتنه همزمان با برگزاری زیارت اربعین سخن گفت و افزود: مردم شیعه عراق امسال با این باور که از قدرت بیشتری برخوردارند و آمریکا در موضع ضعف قرار گرفته است، با این اقدامات مقابله کردند و اجازه ندادند فتنهها به هدف خود برسد.
آیتالله موسوی اظهار داشت: تحولات نظامی اخیر در منطقه این احساس را در میان مردم تقویت کرده است که آمریکا دیگر قدرت برتر نیست و همین مسئله باعث شد مردم عراق ابتکار عمل را برای دفاع از دین و اعتقادات خود در دست بگیرند و اجازه ندهند زیارت اربعین تحت تأثیر فتنهها قرار گیرد.
وی گفت: در نهایت، زیارت اربعین با خیر و برکت برگزار شد.
تأکید بر حفظ وحدت عراق
آیتالله موسوی در پایان سخنان خود، همه اقشار مردم عراق، بهویژه شیعیان اهلبیت(ع)، را به حفظ وحدت فراخواند و گفت: اختلاف سلیقهها، دیدگاههای سیاسی، گرایشهای مختلف و حتی تفاوت در پیروی از مراجع تقلید نباید به اختلاف و تفرقه تبدیل شود.
وی افزود: دشمن مشترک ما آمریکا و رژیم صهیونیستی و کسانی هستند که از آنها حمایت میکنند و همه ما باید متحد باشیم و اجازه ندهیم کسی وحدت ما را از بین ببرد.
امام جمعه بغداد بر ضرورت حفظ انسجام نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی، حشدالشعبی و گروههای مقاومت تأکید کرد و گفت: مسئولان باید نقش خود را در حفظ وحدت این نهادها بهدرستی ایفا کنند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به درگیری میان نیروهای عراقی منجر شود.
آیتالله موسوی با تأکید بر اینکه «خون شیعه خط قرمز است»، افزود: هیچکس حق ندارد تحت هیچ عنوانی از این خط قرمز عبور کند.
وی در پایان تصریح کرد: من به عنوان یک روحانی سخن میگویم، نه یک سیاستمدار؛ به همین علت به هیچ طرف سیاسی وابسته نیستم. همه فرزندان و عزیزان من، بدون استثنا، چه کسانی که در حکومت هستند و چه کسانی که خارج از حکومتاند، چه در نیروهای امنیتی و نظامی، چه در حشدالشعبی (بسیج مردمی) و مقاومت، فرزندان ما هستند.
آیتالله موسوی گفت: همه آنان فرزندان شهید صدر اول و شهید صدر دوم، فرزندان امام خمینی و آیتالله خامنهای و فرزندان حق، یقین و امام حسین(ع) هستند و همه ما برادر یکدیگر هستیم.
وی در پایان هشدار داد: هیچ فرد نادان یا فرومایهای نباید بتواند وحدت مردم را از بین ببرد یا از قدرت برای مقابله با فرزندان این ملت استفاده کند.