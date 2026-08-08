کد خبر: 1373023
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

کاهش ۷۵ درصدی صادرات نفت عراق به دلیل بسته شدن تنگه‌هرمز

صادرات نفت وزیر نفت عراق از کاهش ۷۵ درصدی صادرات نفت این کشور به دلیل بسته شدن تنگه هرمز خبر داد.

جوان آنلاین: باسم محمد خضیر اظهار داشت: وزارت نفت عراق توانست علیرغم چالش های دریانوردی و بحران تنگه هرمز، تولیدات نفتی را تامین کند، این بحران بر صادرات نفت خام تاثیر گذاشت و لازم است راه حل هایی برای آن پیدا کنیم.

وی افزود: عراق درحال حاضر ۲.۷ میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند و میزان صادرات آن نصف حجم یادشده است.

وزیر نفت عراق ادامه داد: گفت وگوهایی با ایران در راستای اجازه دادن برای صادرات نفت عراق در جریان است اما این کار هنوز فعال نشده است.

باسم محمد خضیر اضافه کرد: هرگونه تجاوز به شرکت های نفتی عراق را نمی پذیریم و توافق کردیم که در صورت آسیب دیدن، خسارت ها جبران شود.

وی همچنین گفت که عراق مبالغ گسترده ای برای واردات گاز هزینه می کند و قراردادهایی برای سرمایه گذاری در زمینه گاز با شرکت های بین المللی امضا کرده است.

اخیرا شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی تحلیلی با اشاره به مذاکرات ایران و عمان برای ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز نوشت: توافق میان دو کشور ساحلی به‌تنهایی به معنای بازگشایی این آبراه راهبردی نخواهد بود و تهران تأکید دارد که آمریکا پیش از عبور آزادانه کشتی‌ها باید اقداماتی را که از نگاه ایران ناقض تعهدات پیشین بوده، اصلاح کند.

در ادامه این گزارش آمده است: ایران در حال نهایی کردن توافقی با عمان درباره مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز است، اما توافق میان این دو کشور ساحلی به‌تنهایی موجب بازگشایی این آبراه نخواهد شد؛ اقدامی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواهان آن است.

این مذاکرات از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند اختلافات درباره ترتیبات کشتیرانی را که موجب اختلال در تجارت جهانی شده است، حل کند. اما ایران اعلام کرده که آمریکا باید شروط بیشتری را برآورده کند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه از این مسیر عبور کنند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ با ایرنا گفت در حالی که ایران و عمان به نهایی کردن چارچوب پیشنهادی توافق نزدیک شده‌اند، این توافق به‌طور خودکار موجب بازگشایی تنگه هرمز نخواهد شد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه گفت تاکنون دو کشور بر مختصات جغرافیایی یک مسیر امن پیشنهادی برای کشتیرانی در تنگه هرمز توافق کرده‌اند، اما او با افزودن این شرط که «مشروط به اینکه برخی طرف‌های ثالث مانع این روند نشوند»، انتظارات را تعدیل کرد.

برچسب ها: صادرات نفت ، نفت عراق ، نفت
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