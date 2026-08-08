جروزالم پست: ارامنه در قدس در معرض ارعاب قرار دارند

روزنامه «جروزالم پست» از تداوم آزار و ارعاب جامعه ارمنی در قدس شرقی توسط شهرک‌نشینان و حریدی‌های افراطی خبر داده و تأکید کرده است که این اقدامات در سایه همدستی و بی‌توجهی مقامات اشغالگر اسرائیلی و سکوت جامعه بین‌المللی ادامه دارد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری «جروزالم پست» از افزایش جرایم ارعاب، آزار و تبعیض علیه جامعه ارمنی در قدس شرقی طی چند دهه گذشته خبر داد؛ اقداماتی که توسط جوانان حریدی و تندروها و در سایه همدستی و بی‌توجهی بین‌المللی و اسرائیلی نسبت به این رفتارها صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، این روزنامه ضمن اشاره به استانداردهای دوگانه‌ای که ارامنه این شهر سال‌هاست با آن مواجه هستند و تحت آن زندگی می‌کنند، فاش کرد که تحقیقات اخیر وال استریت ژورنال در مورد افزایش خصومت علیه مسیحیان در قدس شرقی، حس فوریت موجهی را برانگیخته و توجه بی‌سابقه بین‌المللی را به آنچه جامعه ارمنی مدت‌هاست از آن رنج می‌برد، جلب کرده است.

این روزنامه همچنین به حادثه نگران‌کننده اخیر اشاره کرد که طی آن شماری از تندروها بر ورودی کلیسای جامع سنت جیمز در محله ارمنی آب دهان انداختند و خانه‌های ارامنه را سنگ‌باران کردند.

رسانه اسرائیلی تأکید کرد که این حادثه بار دیگر آنچه بسیاری از اعضای جامعه ارمنی آن را فضای «مصونیت از مجازات» فراهم‌شده از سوی مقامات اسرائیلی برای این تعرض‌ها می‌دانند، برجسته می‌کند.

در این مقاله آمده است که موقعیت محله ارمنی که در مجاورت محله یهودی در بخش قدیمی شهر قدس قرار دارد، ارامنه را به یکی از جوامع مسیحی که بیشتر در معرض خطر حملات و آزارهای مستمر و پاکسازی تدریجی قرار دارد، تبدیل کرده است.

این حوادث شامل هتک حرمت کلیساها و اموال دینی، توهین‌های لفظی، حملات فیزیکی و دیگر اشکال خصومت با انگیزه‌های دینی بوده است؛ اقداماتی که در سایه حمایت غیرمستقیم فضای سیاسی اسرائیل ناشی از نفوذ احزاب راست‌گرای افراطی صورت می‌گیرد.

«جروزالم پست» توضیح داد که طی چند دهه، پس از وقوع حوادثی در محله ارمنی، پلیس صهیونیستی معمولاً مظنونان را بازداشت و به مرکز پلیس منتقل کرده است، اما مسئولان معمولاً پس از مدت کوتاهی آن‌ها را آزاد می‌کنند.

این روزنامه تأکید کرد که دستگاه‌های امنیتی و پلیس رژیم صهیونیستی در بازدارندگی از تکرار جرایم مهاجمان ناکام مانده‌اند و معمولاً به توقف‌های صوری، صدور هشدار یا اعمال محدودیت‌های موقت برای جلوگیری از ورود آنها به بخش قدیمی شهر قدس یا قدس برای چند روز بسنده می‌شود و سپس آن‌ها را آزاد می‌کنند؛ امری که احساس مصونیت کامل از پاسخگویی را در آن‌ها تقویت کرده و آنان را به تکرار جرایم خود علیه اقلیت‌های دینی در قدس تشویق می‌کند.

این روزنامه نوشت که این موارد صرفاً حوادثی جداگانه شامل شمار اندکی از افراد نیست، بلکه بخشی از الگویی تکرارشونده است که فعالان دینی افراطی و شهرک‌نشینان در آن نقش دارند و اقدامات آن‌ها زندگی را برای جامعه ارمنی در قدس دشوارتر می‌کند.

این مقاله از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری از جمله «دیده‌بان حقوق بشر»، «سازمان عفو بین‌الملل» و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست درباره این حوادث مکرر تحقیق کنند، تحولات را از نزدیک زیر نظر بگیرند و برای حمایت قوی‌تر از جامعه ارمنی در قدس تلاش کنند.