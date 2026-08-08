دخالت آمریکا در سیاست داخلی انگلیس با وعده آموزش عمومی

جوان آنلاین: سفارت آمریکا در لندن برای اجرای برنامههای جدید «آموزش عمومی» کمکهزینههایی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته است؛ اقدامی که منتقدان آن را دخالت در سیاست داخلی انگلیس دانستهاند.
در اطلاعیه مربوط به این کمکهزینهها، با استفاده از ادبیاتی که جنبش «ماگا» حامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش کرده است آن را به گفتمان خود پیوند بزند، هدف این طرح ایجاد «گفتوگویی ملی» درباره «ارزشهای مشترک تمدنی» عنوان شده که زیربنای روابط آمریکا و انگلیس را تشکیل میدهند. در این طرح، اولویت با متقاضیانی خواهد بود که قصد دارند «آزادی بیان» و «دولت محدود» را ترویج و برجسته کنند.
این اقدام پس از آن انجام گرفته است که مقامهای ارشد دولت ترامپ انتقادهای تندی از مقامهای انگلیس مطرح کرده و در موضوعات مختلف، از جمله سقط جنین و مقرراتگذاری فضای دیجیتال، اطلاعات نادرست منتشر کردهاند. آنها همچنین در حمله به سیاستهای مقابله با سخنان نفرتپراکنانه و مهاجرت، با جنبشهای راست افراطی اروپا همسو شدهاند.
به نظر میرسد این کمکهزینهها جدا از بسته دیگری به ارزش ۱۲ میلیون دلار باشد که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد به سازمانهایی در انگلیس اختصاص دهد؛ سازمانهایی که به وسیله دو چهره برجسته محافظهکار، جیکوب ریس-ماگ و توبی یانگ، تاسیس شدهاند.
این کمکهای موردنظر که اسناد دولتی آمریکا درباره آنها به بیرون درز کرده و روزنامه گاردین آنها را منتشر کرده است، بخشی از بسته حمایتی از گروههای اروپایی محسوب میشود که دولت ترامپ نگاه مثبتی به آنها دارد.
با این حال، اکنون دولت آمریکا پس از انتشار اسنادی در وبگاه سفارت این کشور در لندن، به «دخالت در دموکراسی انگلیس» متهم شده است. در این اسناد از موسسات خیریه، سازمانهای غیرانتفاعی و دیگر نهادها خواسته شده است برای دریافت کمکهزینه در قالب طرحی با عنوان «آزادی در چارچوب قانون؛ سنت مشترک انگلیسی-آمریکایی» درخواست ارائه کنند.
این طرح به دنبال اجرای «برنامههای نوآورانه، پرمخاطب و عمومی در زمینه آموزش و مشارکت مدنی» است؛ برنامههایی که به گفته طراحان آن باید «درک عمومی از سنت مشترک حقوق عرفی انگلیسی-آمریکایی» را عمیقتر کنند و همچنین هفتادمین سالگرد رونمایی انجمن وکلای آمریکا از یادمان منشور کبیر در رانیمید را گرامی بدارند.
لیزا اسمارت نماینده حزب لیبرال دموکرات در مجلس عوام و سخنگوی این حزب در دفتر کابینه، گفت: «منشور کبیر با هدف محدود کردن قدرت مستبدان تدوین شد و بر این اصل تاکید داشت که همه در برابر حاکمیت قانون برابرند؛ اصلی که ترامپ بارها بیاعتنایی کامل خود را نسبت به آن نشان داده است.
وی افزود: ما در این کشور سنتی پرافتخار از آزادی و آزادی بیان داریم و نیازی به پولهای جنبش ماگای ترامپ برای دخالت در دموکراسی خود نداریم.