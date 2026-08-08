دونالد ترامپ باوجود حکم دیوان عالی ایالات متحده در ممانعت از اخراج لیزا کوک عضو هیات مدیریه فدرال رزرو، تلاش‌ها برای اخراج این مقام به عنوان نخستین زن سیاه‌پوست عضو هیات مدیره این نهاد مالی را ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: براساس نامه‌ای که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده، ترامپ تلاش برای اخراج این عضو هیات مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را از سر گرفته و حملات علیه استقلال بانک مرکزی را باوجود رای دیوان عالی ایالات متحده در ممانعت از تلاش او برای برکناری کوک، ادامه می‌دهد.

به گزارش ایرنا، کاخ سفید این هفته در نامه‌ای به کوک اعلام کرده که رئیس‌جمهور در حال بررسی برکناری او از سمتش است و از وی خواسته طی سه هفته به اتهامات اثبات نشده کلاهبرداری در وام مسکن پاسخ دهد؛ ادعاهایی که وکیل کوک آنها را بی اساس خوانده است.

به نوشته رویترز، حملات دولت ترامپ علیه کوک برای دومین بار در این هفته صورت می‌گیرد. رئیس‌جمهوری ایالات متحده اوایل این هفته پس از آنکه دیوان عالی مانع تلاش وی برای محدود کردن حق شهروندی آمریکا شد، فرمانی دیگر در این حوزه صادر کرد.

حالا ترامپ در نامه‌ای که دن اسکاوینو معاون رئیس دفتر کاخ سفید آن را امضا کرده، ادعا می‌کند که کوک مرتکب جرایمی شده که می‌تواند تا ۳۰ سال زندان در پی داشته باشد.

ترامپ سال گذشته نیز با هدف اخراج کوک به عنوان نخستین زن سیاه‌پوست عضو هیات مدیره فدرال رزرو، اتهام تقلب در وام مسکن را علیه او مطرح کرده بود. اما دیوان عالی ایالات متحده در ماه ژوئن (خرداد) مانع برکناری کوک شد و از استقلال بانک مرکزی در برابر چالش بی‌سابقه رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه پشتیبانی کرد.

ترامپ همچنین بارها تهدید کرده بود که جروم پاول رئیس سابق فدرال رزرو را به دلیل خودداری از تن دادن به خواسته‌های خود مبنی بر کاهش نرخ بهره اخراج خواهد کرد. در نهایت هم کوین وارش در ماه مه (اردیبهشت) جانشین پاول شد. از آن زمان، ترامپ انتقادهای خود را متوجه سایر اعضای هیات مدیره فدرال رزرو کرده است که اکثر آنها منصوب جو بایدن رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده هستند.

رویترز خاطرنشان می‌کند که از زمان تاسیس فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ میلادی، هیچ رئیس‌جمهوری آمریکا برای برکناری یک عضو هیات مدیره این نهاد تلاش نکرده بود.