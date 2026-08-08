جوان آنلاین: در بیانیه دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با اشاره به عملیات نظامی اخیر ارتش این کشور علیه محلهای تجمع عناصر یمنی مورد حمایت و پشتیبانی عربستان آمده است: "ما از عملیات نظامی ویژه نیروهای یمنی در هدف قرار دادن محل تجمع (عناصر مسلح وابسته به) دشمن سعودی (در یمن) تقدیر میکنیم. "
جنبش انصارالله افزود: "این عملیات پیشدستانه برای خنثی کردن طرحهای تجاوزکارانه علیه مردم یمن و در چارچوب حق مشروع آنان انجام شد که ۱۲ سال است زیر تجاوز نظامی و محاصره زندگی میکنند. "
در این بیانیه آمده است: "بسیج و تجمع مزدوران عربستان (از جمله در استان مارب در مرکز یمن) پس از جلسات رسمی و علنی با فرماندهان نظامی سعودی صورت گرفت. این تحرکات خصمانه در چارچوب دستورالعملهای عربستان و با حمایت و بودجه اعلام شده و آشکار سعودیها و در راستای اهداف عربستان صورت گرفت. "
جنبش انصارالله تصریح کرد: تأکید میکنیم که سیاست فرار به جلو و طفره رفتن از (تامین) حقوق مردم یمن به نفع عربستان نخواهد بود و "دشمن سعودی باید درک کند که مردم یمن در مسیر پیگیری گزینه ها و خواستههای خود برای رفع محاصره و بازگرداندن ثروت ملی غارتشده خود گام برمیدارند. "
این بیانیه تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن در آمادگی بالایی برای مقابله با هر سطح تشدید آفرینی عربستان هستند.
جنبش انصارالله اعلام کرد: "دشمن سعودی به دنبال کشاندن اهالی استانهای جنوبی و شرقی یمن به نبردهای تجاوزکارانه برای دفاع از منافع خود و تعمیق شکاف داخلی در یمن است. "
این جنبش تاکید کرد: «ما به برادران خود در استان های جنوبی و شرقی یمن توصیه میکنیم که به سمت فراخوان های مشکوک سعودیها کشیده نشوند و نپذیرند که به هیزم جنگ عربستان و سپر انسانی برای افسران و نظامیان آن تبدیل شوند».
این جنبش تصریح کرد: "ما به برادرانمان در استانهای جنوبی و شرقی تاکید می کنیم که دولت صنعا آنها را هدف قرار نمیدهد بلکه درگیر مبارزه با عربستان است که دشمن شمال و جنوب یمن به شمار می رود. "
این بیانیه تاکید کرد: "دولت صنعا در حال انجام یک نبرد ملی برای بازپسگیری تمام حقوق مردم یمن از دشمن ستمگر سعودی است. "
شامگاه روز پنجشنبه (۱۵ مردادماه) نیز سرلشکر «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مواضع نظامی عناصر مسلح وابسته به عربستان در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و چند پادگان وابسته به نیروهای موسوم به «لشکر اول» و «لشکر سوم» با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفتهاند.
به گفته سریع، «در نتیجه این عملیات، صدها نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. همچنین تعدادی پادگان، انبار تسلیحاتی، مرکز تجمع نیرو و خودروهای نظامی در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم شد».
در این بیانیه با هشدار به عربستان تأکید شد که هرگونه اقدام نظامی جدید با پاسخ متقابل روبه رو خواهد شد.
نیروهای مسلح یمن همچنین از نیروهای یمنی همسو با ریاض خواستند پیش از هرگونه درگیری جدید، مواضع خود را ترک کنند.
همزمان محمد شوکه عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز اعلام کرد این عملیات در چارچوب یک اقدام پیشگیرانه انجام شده و پس از رصد تحرکات نیروهای سعودی و همپیمانانشان برای حمله به صنعا، این تجمعات هدف قرار گرفته است.
پیش از انتشار این بیانیه، منابع رسانهای گزارش داده بودند که در حملات موشکی یمن به چند پادگان در استانهای مأرب و حضرموت، دستکم ۳۰ نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته شدند.