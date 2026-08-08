کد خبر: 1372990
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

گردان‌های سید الشهداء عراق: پاسخ مقاومت اسلامی به تجاوز آمریکایی ـ سعودی لغو نشده است

ابوآلاء الولایی دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء با اعلام تعویق موقت پاسخ نظامی مقاومت اسلامی عراق به تجاوز آمریکایی - سعودی، تأکید کرد که اصل پاسخ همچنان پابرجاست و تنها درباره زمان‌بندی، حجم و نوع آن بازنگری می‌شود.

جوان آنلاین: ابوآلاء الولایی، دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء عراق اعلام کرد که مقاومت اسلامی عراق تصمیم گرفته است اجرای پاسخ نظامی مورد انتظار خود را فعلاً به تعویق بیندازد؛ تصمیمی که به گفته او در واکنش به درخواست شماری از رهبران سیاسی عراق اتخاذ شده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه روداو، الولایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم پس از درخواست رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، به‌ویژه هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر و همچنین شماری از چهره‌های سیاسی مستقل اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد که اصل پاسخ نظامی لغو نشده و تنها درباره زمان‌بندی اجرای آن «تأمل» صورت گرفته و بررسی زمان، حجم و نوع پاسخ همچنان ادامه دارد.

الولایی پاسخ را «وظیفه‌ای اعتقادی و ملی» توصیف کرد و گفت که نیروهای مقاومت، خانواده‌های شهدا و مجروحان و بخش‌هایی از جامعه عراق منتظر این پاسخ هستند.

وی از دولت و دیگر طرف‌های سیاسی خواست از این فرصت زمانی برای پیگیری حقوق عراق استفاده کنند و اقداماتی متناسب با خسارت‌های ناشی از تجاوز علیه عراق و مردم این کشور انجام دهند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که در ۲۹ ژوئیه (هفتم مرداد)، حملات هوایی آمریکا و عربستان به مقرهای الحشد الشعبی در هفت استان عراق، به شهادت ۲۰ نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر دیگر منجر شد.

پس از این حملات، «مقاومت اسلامی عراق» به دولت و طرف‌های سیاسی که خواستار خلع سلاح گروه‌های مسلح شده بودند، تا ۱۶ مرداد برای اقدام و مشخص شدن موضع خود فرصت داده بود.

با نزدیک شدن به پایان این مهلت، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد اجرای پاسخ نظامی که قرار بود روز جمعه انجام شود، به درخواست هادی العامری و در واکنش به مواضع شماری از رهبران سیاسی به تعویق افتاده است.

این گروه در همان بیانیه تأکید کرده بود که خون شهدا نباید به موضوعی برای چانه‌زنی‌های سیاسی تبدیل شود و از طرف‌هایی که به گفته آن، حفظ حاکمیت و خون قربانیان را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار داده‌اند، خواست در مواضع خود تجدیدنظر کنند.

برچسب ها: مقاومت اسلامی عراق ، پاسخ نظامی ، تجاوز نظامی آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

فوتبال و آن «بالا»!

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

وزیر صمت عازم پاکستان شد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

خروج بازار اوراق امریکا از فرمان فدرال رزرو

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

توطئه علیه دولت اسپانیا؟! 

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار