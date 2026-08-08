جوان آنلاین: ابوآلاء الولایی، دبیرکل گردانهای سیدالشهداء عراق اعلام کرد که مقاومت اسلامی عراق تصمیم گرفته است اجرای پاسخ نظامی مورد انتظار خود را فعلاً به تعویق بیندازد؛ تصمیمی که به گفته او در واکنش به درخواست شماری از رهبران سیاسی عراق اتخاذ شده است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه روداو، الولایی در بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم پس از درخواست رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، بهویژه هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر و همچنین شماری از چهرههای سیاسی مستقل اتخاذ شده است.
وی تأکید کرد که اصل پاسخ نظامی لغو نشده و تنها درباره زمانبندی اجرای آن «تأمل» صورت گرفته و بررسی زمان، حجم و نوع پاسخ همچنان ادامه دارد.
الولایی پاسخ را «وظیفهای اعتقادی و ملی» توصیف کرد و گفت که نیروهای مقاومت، خانوادههای شهدا و مجروحان و بخشهایی از جامعه عراق منتظر این پاسخ هستند.
وی از دولت و دیگر طرفهای سیاسی خواست از این فرصت زمانی برای پیگیری حقوق عراق استفاده کنند و اقداماتی متناسب با خسارتهای ناشی از تجاوز علیه عراق و مردم این کشور انجام دهند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که در ۲۹ ژوئیه (هفتم مرداد)، حملات هوایی آمریکا و عربستان به مقرهای الحشد الشعبی در هفت استان عراق، به شهادت ۲۰ نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر دیگر منجر شد.
پس از این حملات، «مقاومت اسلامی عراق» به دولت و طرفهای سیاسی که خواستار خلع سلاح گروههای مسلح شده بودند، تا ۱۶ مرداد برای اقدام و مشخص شدن موضع خود فرصت داده بود.
با نزدیک شدن به پایان این مهلت، مقاومت اسلامی عراق در بیانیهای اعلام کرد اجرای پاسخ نظامی که قرار بود روز جمعه انجام شود، به درخواست هادی العامری و در واکنش به مواضع شماری از رهبران سیاسی به تعویق افتاده است.
این گروه در همان بیانیه تأکید کرده بود که خون شهدا نباید به موضوعی برای چانهزنیهای سیاسی تبدیل شود و از طرفهایی که به گفته آن، حفظ حاکمیت و خون قربانیان را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار دادهاند، خواست در مواضع خود تجدیدنظر کنند.