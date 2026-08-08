جوان آنلاین: تارنمای خبری «ژاپن تایمز» با انتشار این خبر نوشت: در حالی «یوریکو کویکه»، فرماندار توکیو از ساخت این پناهگاه خبر داد که این امر برای مقابله با آزمایش های فزاینده‌ موشک‌های بالستیک کره شمالی و افزایش زرادخانه سلاح‌های قدرتمند چین صورت می گیرد.

به گزارش ایرنا، بنابراین گزارش فرماندار توکیو دراین باره گفت که قرار است این پناهگاه در یک پارکینگ زیر زمینی در نزدیکی ایستگاه توکیو ایجاد شود.

یوریکو کویکه گفت: انتظار می‌رود محل این پناهگاه، یک پارکینگ واقع در زیر خیابان «یائسو دوری» (Yaesu Dori Avenue) در نزدیکی در ایستگاه توکیو ، در حفاظت از مردم مؤثر باشد.

کویکه روز جمعه (روز گذشته به وقت محلی) در یک کنفرانس خبری با تاکید بر نیاز به بهبود پناهگاه‌ها و با اشاره به پرتاب موشک بالستیک کره شمالی در روز پنجشنبه گذشته، با اعلام این خبر گفت: این منطقه به این دلیل انتخاب شد که به ایستگاه توکیو ، دروازه پایتخت نزدیک بوده و منطقه‌ای است که بسیاری از مردم در فضای باز جمع می‌شوند .

ژاپن تایمز در ادامه نوشت: این در حالی است که کره شمالی علاوه بر پرتاب آزمایشی موشک های بالستیک، پیش از این رزمایش‌هایی را برای حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن برگزار کرده بود.