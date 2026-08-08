چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا در اظهاراتی از اقدامات و سیاست‌های رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد و با تاکید براینکه این سیاست‌ها به کارگران آمریکایی آسیب می‌زند، خواستار برکناری دونالد ترامپ شد.

جوان آنلاین: شومر در جریان سخنرانی خود در صحن سنای آمریکا گفت: گزارش اشتغال نشان داد که آمریکا ۲۳ هزار شغل را به دلیل اقدامات و سیاست‌های فاجعه‌بار دونالد ترامپ و جنگ نافرجامش از دست داده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تنها کسی که در حال حاضر باید شغلش را از دست بدهد و برکنار شود، دونالد ترامپ است.

رهبر اقلیت سنای آمریکا در ادامه با بیان اینکه ترامپ با جنگ تجاوزکارانه پرهزینه‌اش، سیاست‌های اقتصادی آشفته و متناقض‌اش و فساد بی‌وقفه‌اش در اقتصاد ایالات متحده هرج‌ومرج به پا کرده است، خاطرنشان کرد: اما او عواقب سیاست‌های خود را تحمل نمی‌کند بلکه این آمریکایی‌های شاغل هستند که متحمل نتایج این اقدامات می‌شوند.

شومر در ادامه با اشاره به اینکه ترامپ ماه گذشته ۲۳ هزار شغل را در آمریکا از بین برده است، تصریح کرد: اما با این حال، رئیس جمهور آمریکا این جسارت را دارد که بگوید شاید ما در مقایسه با سایر کشورهای دنیا دارای بزرگ‌ترین اقتصاد در تاریخ جهان هستیم.

وی همچنین با مطرح کردن این پرسش که ترامپ در کدام سیاره زندگی می‌کند، گفت: آیا او اصلا به مردم اهمیت می‌دهد؟ به بیش از ۳۰۰ میلیون آمریکایی که نماینده آنهاست؟ این رویکرد ترامپ برای افرادی که دیگر حقوقی دریافت نمی‌کنند، ظالمانه و بی‌رحمانه است.