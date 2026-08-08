یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطقی از کرانه باختری

منابع خبری گزارش دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به مناطق فلسطینی نشین، به بخش‌هایی از کرانه باختری یورش برده‌اند.

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک بیت أولا در غب جنین یورش برده و اقدام به تفتیش خودروهای فلسطینیان و عابران کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، شهرک نشین‌های صهیونیست نیز در منطقه ابونجیم در نزدیکی بیت لحم، به یک آمبولانس فلسطینی حمله کرده و شیشه‌های آن را شکسته‌اند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در این حمله دو نیروی امدادی زخمی شده‌اند.

یورش شهرک نشین‌های صهیونیست به شرق شهرک بیت دجن در شرق نابلس نیز سه زخمی برجای گذاشته است.

همچنین بلدوزرهای نظامی رژیم صهیونیستی ورودی‌های شهرک یعبد در غرب جنین را با ایجاد موانع خاکی مسدود کرده‌اند.

یورش نظامیان اشغالگر به روستای عورتا در جنوب شرق نابلس نیز به درگیری جوانان فلسطینی با آنها منجر شده است.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به شهرک‌های إماتین در شرق قلقیلیه و شهرک سعیر در الخلیل یورش برده‌اند.