برکناری ناگهانی فرمانده لشکر پنجم پیاده‌ نظام ارتش آمریکا در اروپا

جوان آنلاین: کوستانزا که فرماندهی لشکر پنجم پیاده‌ نظام ارتش در اروپا را از آوریل ۲۰۲۴ بر عهده داشت، در روزهای اخیر از سمت خود برکنار شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، برکناری کوستانزا با موج گسترده تغییرات در سطوح بالای نظامی آمریکا تحت نظر پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده ارتباطی نداشته و دلایل سیاسی ندارد.

بنا بر این گزارش، لشکر پنجم پیاده‌ نظام ارتش آمریکا در اروپا که بخشی از پایگاه‌های آن در لهستان مستقر است، مسئولیت هماهنگی عملیات و پشتیبانی از نیروهای آمریکایی در اروپا و هماهنگی با ناتو را بر عهده دارد.

این یگان پس از حمله روسیه به اوکراین، نقش کلیدی در هماهنگی کمک‌های واشنگتن به کی‌یف ایفا کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که کمتر از دو ماه به پایان دوره فرماندهی این مقام ارشد نظامی باقی مانده بود و علت این برکناری همچنان نامشخص است.