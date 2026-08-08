معاون رئیس پارلمان لبنان: دشمن باید به طور کامل از جنوب خارج شود

معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان در اظهاراتی تاکید کرد که دشمن صهیونیستی باید به صورت کامل و فراگیر از جنوب لبنان خارج شود و ارتش مسئولیت امنیت منطقه را برعهده گیرد.

جوان آنلاین: علی حسن خلیل گفت: این مسئولیت حکومت در قبال ساکنان ده‌ها روستای اشغالی در جنوب است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت همچنین وظیفه دارد مسکن مناسب و جایگزین را برای ساکنان آواره این مناطق تامین کند و اهمیت این امر کم تر از نبرد آزادسازی خاک کشور نیست.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.