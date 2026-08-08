رویترز: آمریکا فروش بیش از پنج هزار موشک پاتریوت به چند کشور عربی را تائید کرد

جوان آنلاین: در گزارش رویترز آمده است: قرار است این موشکها به بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی فروخته شود تا دوباره ذخایر موشکی خود را تکمیل کنند.
به گزارش ایرنا، این گزارش همچنین با اشاره به اینکه حتی پس از تردید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ارائه مجوز ساخت موشکهای رهگیر پاتریوت به اوکراین، مذاکرات ایالات متحده با کییف در این خصوص ادامه دارد، میافزاید: این مذاکرات شامل گزینهای خواهد بود که بر اساس آن، ساخت برخی از قطعات حساس برای مونتاژ نهایی این موشکها به یک کشور ثالث اروپایی واگذار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، ارتش ایالات متحده ماه گذشته قراردادی به ارزش ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای تولید موشکهای رهگیر پاتریوت به لاکهید مارتین اعطا کرده است.