وزیر دفاع پاکستان: جهان اسلام علیه تهدید مشترک اسرائیل متحد شود

وزیر دفاع پاکستان توافق دفاعی مشترک کشورش با عربستان و ترکیه را فرصتی جدید برای تقویت وحدت در جهان اسلام و پرداختن به چالش‌های مشترک توصیف کرد و گفت: (رژیم) اسرائیل تهدیدی برای همه ما است لذا کشورهای مسلمان تقویت انسجام و رویکرد همسو برای مقابله با این تهدید را پیگیری کنند.

جوان آنلاین: خواجه محمد آصف در گفت‌ وگویی با یک شبکه پاکستانی در واکنش به پیمان دفاعی مشترک که روز جمعه میان سران پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در مکه مکرمه امضا شد، اظهار کرد که این یک روند رو به جلو است، فرصتی برای اتحاد جهان اسلام که بتوانیم به چالش‌های دوجانبه و فراتر از آن بپردازیم.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: درهای این توافق‌نامه دفاعی برای سایر کشورها بسته نیست و ما باید بتوانیم یک سکویی برای اتحاد و مقابله با تهدیدات مشترک فراهم سازیم.

وزیر دفاع پاکستان افزود: موجودیت (رژیم) اسرائیل حاصل اعلامیه بالفور بریتانیا است و می‌دانیم که چگونه از هشت دهه گذشته اسرائیلی‌ها دست به غارت و اشغال سرزمین‌های فلسطینی زدند، لذا برای همه ما اسرائیل یک تهدید مشترک است و باید با آن مقابله کنیم.

وی گفت که توافق‌نامه مکه می‌تواند به فرصتی برای کمک به حل اختلافات دوجانبه میان کشورهای برادر و اسلامی تبدیل شود، به طور مثال امروز متاسفانه ما شاهد حمایت برخی کشورهای اسلامی از گروه‌های متخاصم در سودان هستیم بنابراین می بایست رو به جلو حرکت کنیم.

وزیر دفاع پاکستان در ادامه تاکید کرد که رژیم اسرائیل از اختلافات میان دولت‌های اسلامی سود می‌برد لذا به اعتقاد من جهان اسلام توافق‌نامه دفاعی مکه را سکویی برای وحدت و انسجام بداند.