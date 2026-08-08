اختلاف میان ایتالیا و اسپانیا بر سر کنترل‌های مرزی در پی موج ورود مهاجران به شهر خودمختار سئوتا شدت گرفته است؛ رم با رد درخواست مادرید برای لغو کنترل‌های مرزی و تهدید اسپانیا به اتخاذ «اقدامات متناسب»، اعلام کرد این محدودیت‌ها را دست‌کم تا اواسط ماه جاری میلادی و تا زمان رفع کامل نگرانی‌های امنیتی ادامه خواهد داد.

جوان آنلاین: دولت ایتالیا اعلام کرد قصد ندارد کنترل‌های مرزی خود بر مسافرانی را که از اسپانیا وارد می‌شوند، متوقف کند و در واکنش به تهدید مادرید برای اقدام متقابل، تاکید کرد اسپانیا «کشوری دوست» است، اما رم اقدامات اضطراری خود را که پس از ورود گسترده مهاجران به شهر خودمختار سئوتا در هفته گذشته اتخاذ کرده، ادامه خواهد داد.

دفتر جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا روز جمعه (۱۶ مرداد) در بیانیه‌ای اعلام کرد: ایتالیا اولتیماتوم یا درخواست‌های کشورهای خارجی درباره امنیت ملی و کنترل مرزهای خود را نمی‌پذیرد.

دولت اسپانیا پیش‌تر در همان روز تهدید کرده بود اگر رم تا ۹ اوت (۱۸ مرداد) کنترل‌های مرزی ازسرگرفته‌شده و تعلیق موقت اجرای توافق شنگن را متوقف نکند، «اقدامات متناسبی» علیه ایتالیا اتخاذ خواهد کرد.

رم در بیانیه خود اعلام کرد این کنترل‌ها را «دست‌کم تا ۱۵ اوت و در هر صورت تا زمانی که خطرات امنیتی و تروریستی علیه ایتالیا به‌طور کامل منتفی شود» ادامه خواهد داد. ایتالیا همچنین هشدار داد انتظار می‌رود در آن تاریخ موج جدیدی از مهاجرت در سئوتا شکل بگیرد.

در این بیانیه آمده است: تنها زمانی که اطمینان حاصل شود هیچ خطر امنیتی یا تروریستی برای ایتالیا وجود ندارد، موج جدیدی در کار نخواهد بود و هیچ مهاجر غیرقانونی به سمت قلمروd اروپا در حرکت نیست، می‌توان درباره تصمیم اتخاذشده بازنگری کرد.